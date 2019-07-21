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Selden kaçarken bitap düşen kaplan eve sığındı

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Selden kaçarken bitap düşen kaplan eve sığındı
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Hindistan'ın Assam eyaletinde selden kaçarken bitap düşen bir dişi kaplan, bir eve sığınarak yatakta gün boyunca uyudu. Hayvanın eve girdiğini gören aile korkudan dükkanlarına kaçtı.

92 hayvanın öldüğü Kaziranga Ulusal Parkı'ndan kaçtığı tahmin edilen kaplan, uyandıktan sonra bir çevre örgütü ve köy sakinlerinin yardımıyla ormana geri döndü.

Hindistan Doğal Yaşamı Koruma Vakfı'na göre kaplan, ilk olarak Perşembe sabahı Kaziranga Ulusal Parkı'nın 200 metre kadar yakınındaki bir otoyolda görüldü.

Trafikten rahatsız olan hayvan, yakınlardaki kapısı açık bir eve sığındı.

10 SAAT UYUDU

Kurtarma operasyonuna öncülük eden Rathin Barman adlı görevliye göre hayvan, bitişiğinde bir dükkan bulunan eve sabah 07:30'da girdi ve 10 saat uyudu.

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