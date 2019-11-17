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Şelalede selfie çekerken 80 metre aşağı düştü

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Fransız turist, Tayland'da şelalede selfie çekerken 80 metre aşağı düşerek öldü

Şelalede selfie çekerken 80 metre aşağı düştü

Tayland'da 33 yaşındaki bir Fransız turist şelalede selfie çekmeye çalışırken düşüp öldü. 80 metre yükseklikten kayalara düşen Bastien Palmier'in olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı.

Polis yetkilileri Palmier'in, Na Mueang 2 şelalesinde uyarı levhalarına rağmen güvenlik şeridini aşarak uçurumun ucuna kadar gittiğini söyledi.

Arkadaşları da uyardıklarını Palmier'in bir anda ayağının kaydığını anlattı.

Aynı noktada Temmuz ayında da 26 yaşındaki bir İspanyol turist ölmüştü.

DÜNYA GENELİNDE EN AZ 259 KİŞİ ÖLDÜ

Geçen yıl Hindistan'da yayımlanan bir araştırmaya göre Ekim 2011 ile Kasım 2017 arasında dünya genelinde en az 259 kişi selfie çekerken hayatını kaybetti.

Bu araştırmaya göre, dünyada en fazla selfie ölümlerinin yaşandığı ülke Hindistan.

Hindistan'ı Rusya, ABD ve Pakistan izliyor.

Ölenler büyük bir çoğunluğu 30 yaşın altındaki erkekler.

Bazı ülkelerde turistleri selfie tehlikelerine karşı uyaran broşürler dağıtılırken, Hindistan'da pek çok noktada "Selfie'ye yasak bölge" tabelaları var.

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