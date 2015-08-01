Seks yerine telefonu tercih ediyorlar

Bir telekomünikasyon firmasının yaptırdığı araştırmaya göre; akıllı telefon kullanan beş kişiden birinin telefonunu sekse yeğlediği ortaya çıktı. Araştırma ABD, İngiltere, Brezilya, Çin, İspanya, Meksika ve...

Bir telekomünikasyon firmasının yaptırdığı araştırmaya göre; akıllı telefon kullanan beş kişiden birinin telefonunu sekse yeğlediği ortaya çıktı.



Araştırma ABD, İngiltere, Brezilya, Çin, İspanya, Meksika ve Hindistanda toplam 7 bin katılımcı üzerinde yapıldı.



TUVALETTE BİLE TELEFON



Akıllı telefonlar banyoda ve yatakta insanlarla sürekli beraber... Araştırmada, katılımcıların yüzde 60ı telefonlarıyla yattıklarını itiraf ederken, bu oran Hindistanda yüzde 74, Çinde yüzde 70e kadar çıkıyor. Akıllı telefonlarını tuvalette de yanlarına alanların oranı ise yüzde 57 olarak saptanırken, bu işi özellikle Çinli ve Brezilyalı kullanıcıların yaptıkları belirlendi. Her 6 kullanıcıdan 1inin duş alırken bile telefonlarını yanlarında bulundurdukları saptandı.







SEKSTEN DAHA ÖNEMLİ



Araştırmaya katılanların yüzde 54ü yangın anında kediden önce akıllı telefonları kurtarırdık derken, telefonlarını bir candan daha önemli olarak algıladıkları ortaya çıktı. Öte yandan, araştırmaya katılanlarda yüzde 22si bir hafta sonu seksten vazgeçebileceklerini, ama akıllı telefonlarından vazgeçemeyeceklerini belirtti.