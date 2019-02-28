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Savaşın eşiğindeki Pakistan ve Hindistan'ın askeri güçleri

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Pakistan iki Hint savaş uçağını düşürdü 2'si pilot 3 kişi öldü. Bu gelişmenin ardından bölgede tansiyon bir kez daha yükseldi. 'Global Firepower' isimli internet sitesi iki ülkenin askeri güçlerini kıyaslayan bir rapor yayınladı.

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Savaşın eşiğindeki Pakistan ve Hindistan'ın askeri güçleri
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  İşte söz konusu sitede yer alan verilere göre, Hindistan ve Pakistan'ın askeri güçleri...

En güçlü ordular sıralamasında Pakistan 17'nci sırada yer alıyor. Hindistan ordusu ise listenin 4'üncü sırasında.

Pakistan'ın aktif askeri personel sayısı: 637 bin

Hindistan'ın aktif askeri personel sayısı: 1 milyon 362 bin 500

Pakistan Hava Kuvvetleri: 1281 araca sahip

Hindistan Hava Kuvvetleri: 2185 araca sahip

Pakistan'ın sahip olduğu tank sayısı: 2182

Hindistan'ın sahip olduğu tank sayısı: 4426

Pakistan'ın sahip olduğu zırhlı araç sayısı: 2604

Hindistan'ın sahip olduğu zırhlı araç sayısı: 3147

Pakistan Donanması: 197 araca sahip

Hindistan donanması: 295 araca sahip

Pakistan'ın askeri bütçesi: 7 milyar dolar

Hindistan'ın askeri bütçesi: 47 milyar dolar

Pakistan'ın dolar rezervi: 20 milyar dolar

Hindistan'ın dolar rezervi: 407.2 milyar dolar

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