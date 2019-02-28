Savaşın eşiğindeki Pakistan ve Hindistan'ın askeri güçleri

Pakistan iki Hint savaş uçağını düşürdü 2'si pilot 3 kişi öldü. Bu gelişmenin ardından bölgede tansiyon bir kez daha yükseldi. 'Global Firepower' isimli internet sitesi iki ülkenin askeri güçlerini kıyaslayan bir rapor yayınladı.

İşte söz konusu sitede yer alan verilere göre, Hindistan ve Pakistan'ın askeri güçleri... En güçlü ordular sıralamasında Pakistan 17'nci sırada yer alıyor. Hindistan ordusu ise listenin 4'üncü sırasında. Pakistan'ın aktif askeri personel sayısı: 637 bin Hindistan'ın aktif askeri personel sayısı: 1 milyon 362 bin 500 Pakistan Hava Kuvvetleri: 1281 araca sahip Hindistan Hava Kuvvetleri: 2185 araca sahip Pakistan'ın sahip olduğu tank sayısı: 2182 Hindistan'ın sahip olduğu tank sayısı: 4426 Pakistan'ın sahip olduğu zırhlı araç sayısı: 2604 Hindistan'ın sahip olduğu zırhlı araç sayısı: 3147 Pakistan Donanması: 197 araca sahip Hindistan donanması: 295 araca sahip Pakistan'ın askeri bütçesi: 7 milyar dolar Hindistan'ın askeri bütçesi: 47 milyar dolar Pakistan'ın dolar rezervi: 20 milyar dolar Hindistan'ın dolar rezervi: 407.2 milyar dolar