Savaşın eşiğindeki Pakistan ve Hindistan'ın askeri güçleri

İşte söz konusu sitede yer alan verilere göre, Hindistan ve Pakistan'ın askeri güçleri...
En güçlü ordular sıralamasında Pakistan 17'nci sırada yer alıyor. Hindistan ordusu ise listenin 4'üncü sırasında.
Pakistan'ın aktif askeri personel sayısı: 637 bin
Hindistan'ın aktif askeri personel sayısı: 1 milyon 362 bin 500
Pakistan Hava Kuvvetleri: 1281 araca sahip
Hindistan Hava Kuvvetleri: 2185 araca sahip
Pakistan'ın sahip olduğu tank sayısı: 2182
Hindistan'ın sahip olduğu tank sayısı: 4426
Pakistan'ın sahip olduğu zırhlı araç sayısı: 2604
Hindistan'ın sahip olduğu zırhlı araç sayısı: 3147
Pakistan Donanması: 197 araca sahip
Hindistan donanması: 295 araca sahip
Pakistan'ın askeri bütçesi: 7 milyar dolar
Hindistan'ın askeri bütçesi: 47 milyar dolar
Pakistan'ın dolar rezervi: 20 milyar dolar
Hindistan'ın dolar rezervi: 407.2 milyar dolar