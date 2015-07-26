Savaş uçakları bomba yağdırdı: En az 55 ölü

Suudi savaş uçaklarının, mühendislerin ve işçilerin çalıştığı elektrik santralinin ve çatışmalar nedeniyle bulundukları yerden kaçan evsiz ailelerin bulunduğu Taiz eyaletindeki Moka şehrini bombaladığını...

Suudi savaş uçaklarının, mühendislerin ve işçilerin çalıştığı elektrik santralinin ve çatışmalar nedeniyle bulundukları yerden kaçan evsiz ailelerin bulunduğu Taiz eyaletindeki Moka şehrini bombaladığını bildirdi. Saldırıda en az 55 kişinin öldüğü, pek çok kişinin de yaralandığı bildirdi. Kurtarma ekiplerinin halen çalıştığı bölgede ölü sayısının artmasının beklendiği söylendi. Ağır yaralıların çoğu ise çevre hastanelere kaldırıldı.

Husiler Eylül ayında Yemenin başkenti Sanayı ve parlamentoyu işgal etmişti. Yemende yaşanan olaylar nedeniyle Cumhurbaşkanı Abdrabbuh Mansur Hadi Suudi Arabistana gitmek zorunda kalmıştı.

Cumhurbaşkanı Hadiye bağlı güçler, Husileri hedef alarak Altın Ok adını verdikleri bir operasyon başlatmış ve Aden kentinde önemli noktaları ele geçirmişti. Operasyon, Husiler karşısında dört aylık bir sürenin ardından elde edilen ilk zafer olmuştu.