Satın aldığı kutunun içinden çıkanlara inanamadı

İngiltere'nin Essex kentinde yaşayan 70 yaşındaki Greg Pack, antika bir kutu satın almak istedi.

Antika kutulara özel ilgisi bulunan adam, ikinci el eşyaların olduğu bir antika pazarından 4 sterlin (Yaklaşık 32 TL) karşılığında eski bir kutu satın aldı.

Emekli grafik tasarımcısı, satın aldığı kutunun içini açınca gözlerine inanamadı. Pack, eski kutuda 100 yıllık negatif fotoğraflar buldu.

Greg Pack'in oğlu Scott Pack, ilginç hikayeyi Twitter hesabından şu sözlerle paylaştı:

"Babam son dönemde bir ayakkabı kutusu satışına katıldı. Kendisi kutu hayranıdır. Elbette kutular da açılmak içindir. O da hepimizin yapacağını yapıp kutuyu açıp içine baktı"

"Eve döndükten sonra her filmi ışığa tuttu ve telefon ile filmlerin fotoğraflarını çekti. Daha sonra photoshop ile negatifleri pozitife çevirdi ve şu karelerle karşılaştı."