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Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Sarı yelekliler 6 aylık ertelemeden memnun olmadı

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Fransa Başbakanı Edouard Philippe'in akaryakıt zamlarını 6 aylığına askıya alacağı açıklaması "sarı yeleklileri" memnun etmedi.

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Sarı yelekliler 6 aylık ertelemeden memnun olmadı
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Le Figaro gazetesinde yer alan habere göre sarı yelekliler, Philippe’in akaryakıt zamlarına ilişkin yaptığı açıklamayı yetersiz buldu.

Sarı yeleklilerin sözcülerinden Benjamin Cauchy, Philippe’in duyurduğu önlemlerin tatmin edici olmadığını belirtti.

“Fransızlar aptal değil ve ekmek kırıntısı değil ekmeğin kendisini istiyor.” ifadelerini kullanan Cauchy, halkın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan mali ve siyasi politikalarını değiştirmesini talep ettiğini söyledi.

Cauchy, “Bunu yapamıyorsa Fransızları tekrar sandığa götürsün” dedi. Cauchy, cumartesi Paris’te planladıkları eylemi, iptal edilmesi yönündeki çağrılara rağmen düzenleyeceklerini kaydetti.

Sarı yeleklilerin eski sözcülerinden Eric Drouet ise gösterilerin daha da yoğunlaşması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Lorient kentindeki sarı yeleklilerden Andre Bourlard, hükümetin aldığı “önlemin” yetersiz kaldığını ifade etti.

Başbakan Philippe, akaryakıt zamlarının yanı sıra elektrik ve gaz zamlarının da 6 aylığına askıya alındığını duyurmuştu.

 Fransa Başbakanı: Halkın öfkesini duyduk, 6 ay erteliyoruz 

NE OLMUŞTU?

Fransa’da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım’da başlayan sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.

 

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron’dan akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Başkent Paris’in Champs-Elysees Caddesi çevresinde 1 Aralık’ta düzenlenen, binlerce kişinin katıldığı gösteride polisin eylemcilere sert müdahalesi, sokaklarda araçların ve çöp bidonlarının yakılması, iş yerlerinin yağmalanması, sık aralıklarla ses bombalarının patlatılması ve alevlerin yükselmesi kenti “kaosa” sürüklemişti.

Champs-Elysees çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza, protestolar nedeniyle kepenk indirmiş ve çevrede de 3 ila 4 milyon avroluk hasar oluşmuştu.

Gösterilerin başından bu yana çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 222’si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralanmış ve bin 424 kişi gözaltına alınmıştı.

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