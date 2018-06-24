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Sarhoşken evsizin üzerine idrarını yaptı, hapis cezası aldı

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İngiltere Liverpool'daki mahkeme hareketin 'yersiz aşağılama ve mağdurun evine bir saldırı' olduğuna hükmetti, sekiz hafta hapis cezası verdi.

Sarhoşken evsizin üzerine idrarını yaptı, hapis cezası aldı
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İngiltere'nin Liverpool kentinde sokakta uyuyan evsiz birinin yüzüne idrarını yapan Stephen Gibney'e 8 hafta hapis cezası verildi. Gibney ise olayı hatırlamadığını söylemişti.

32 yaşındaki Gibney'in yargılandığı davada yargıç Wendy Lloyd, hareketin 'yersiz aşağılama ve mağdurun evine bir saldırı' olduğuna hükmetti.

Wendy Lloyd, "Orası onun eviydi. O küçük boşluk onun kendini bir insan gibi hissetmeye çalıştığı yerdi" dedi.

Savunma avukatı ise Gibney'in çok fazla alkolaldığını söyledi ancak müvekkilinin davranışının 'alçakça' olduğunu kabul etti.

Liverpool'daki olay 18 Mayıs'ta yerel saatle 05:00 sularında Whitechapel mahallesinde meydana gelmişti.

Stephen Gibney, uyuyan Richard Stanley ile yanındaki bir kişiyi uyandırmış ve gülerek Gibney'in suratına idrarını yapmıştı.

Richard Stanley polisi arayacağını söylediğinde, Stephen Gibney'in yanıtı "Şimdi burada seninle kavga edeceğim. Ne yapacaksın bakalım?" olmuştu.

Kısa süre sonra gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan Stephen Gibney sorguya çekildiğinde "Olayı hatırlamıyorum" demişti.

Etiketler; #Sarhoş #liverpool
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