Sapık milyarderin evinde çırılçıplak tablolar asılıymış

Sapık milyarderin eski sevgilisiydi. İlişkileri sonra erdiğinde ona birlikte olması için yaşı küçük kızlar ayarlamaya başladı. Skandalın ardından ekranlara çıkıp onları savunacağı iddia edildi. Şimdiyse sapık milyarderin eski çalışanı, itiraf ettiği mide bulandıran detaylarla rezaletin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi

Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in eski bir çalışanının İngiliz The Sun gazetesine yaptığı açıklamalar akıllara durgunluk verdi.

İddiaya göre sapık milyarderin bir dönem sevgilisi olan, ilişkileri bittikten sonra da ona birlikte olması için genç kızlar ayarlayan Ghislaine Maxwell'in yaklaşık iki metrelik bir portresi, Epstein'in evinde asılıydı.

Jeffrey Epstein'in New Mexico'daki lüks malikanesinde, havuzun karşısında asılı duran devasa tabloda Ghislaine Maxwell çırılçıplak bir şekilde duruyordu. İddiaya göre Ghislaine Maxwell, bir sandalyede çıplak bir biçimde oturuyordu ve bacakları uygunsuz bir şekilde aralıktı.

Rezalet bununla da sınırlı değildi. Epstein'in eski çalışanının iddiasına göre, malikanenin duvarları çırılçıplak kadın fotoğrafları, ilişkile giren çiftlerin resimleri ve tablaolarıyla kaplıydı. 40 kilometrekarelik bir alana yayılmış olan malikanede Epstein, reşit olmayan kızlarla ilişkiye giriyordu. İsmi gizli tutulan eski çalışan, 1999 yılından 2007'ye kadar Epstein'in evinde internet, güvenlik ve haberleşme alanında görev yapmıştı.

Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in eski sevgilisi Ghislaine Maxwell'in, aynı zamanda ona birlikte olması için genç kızlar ayarladığı ileri sürülmüştü

Öte yandan hep birlikte dışarı çıktıkları gecenin sonunda, o zaman 17 yaşında olan Virginia Roberts'a Prens Andrew'u "mutlu etmesini" söylemişti.

Jeffrey Epstein'in "seks kölesi" Virginia Roberts da BBC'nin Panaroma programına konuk oldu ve başından geçenleri anlatmıştı.

İzleyenleri ekrana kilitleyen programda, Virginia Roberts, şimdiki soyadıyla Giuffre, Prens Andrew ile ilişkiye girdiği gece yaşananları anlatmıştı. "Ne olduğunu o da biliyor, ben de biliyorum. Ancak yalnızca birimiz doğruyu söylüyor." diyen Virginia, ilişkinin uzun sürmediğini anlatan ve zaman zaman gözyaşlarını tutmakta zorlanmıştı.