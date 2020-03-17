Sağır bir sessizlik esir almış ebedi şehri. Savaş sirenlerini duyup sığınaklara kaçışmışçasına insandan iz yok, tarihî Roma’nın sokaklarında, meydanlarında…

İtalya'da corona virüsün yayılmasının hızının kesilmemesi üzerine tüm ülkenin karantinaya alınması, tarihi ve turistik kentlerin sokaklarının, meydanlarının alışılmadık şekilde boş kalmasına yol açtı.

Her mevsim tarihî merkezi cıvıl cıvıl olan Roma olağanüstü bir şekilde ıssız.

3 Nisan'a kadar geçerli olacak kararname, toplanma yasağı ile müzeler, sinemalar, gece kulüpleri, spor salonları, tiyatrolar, tatil merkezleri gibi yerlerin kapatılmasını, cenaze ve düğün gibi çok katılımlı törenlerin iptalini içeriyor.

Koronavirüs salgınının Avrupa'da en etkili olduğu ülke olan İtalya'da, karantina altındaki hayatın seyrini, 11 yıldır Roma'da yaşayan Esma Çakır, DW Türkçe için kaleme aldı.

“Sağır bir sessizlik esir almış ebedi şehri. Savaş sirenlerini duyup sığınaklara kaçışmışçasına insandan iz yok, tarihî Roma’nın sokaklarında, meydanlarında. Sokağa neden çıktığımızı soran polisler ile oradan oraya koşturup kırıntıların tadını çıkaran güvercinlere kalmış ortalık. İnsan uğultusundan, araç gürültüsünden neredeyse hiç duymadığımız kentin sevimli çeşmeleri nasone’lerden (koca burun) akan sular ile sampietrino’lardaki (kaldırım taşları) ayak seslerimiz yankılanıyor sadece. Adeta bir açık hava müzesi olan kentin hep şikâyet ettiğimiz turist kalabalığını, trafiğini, Vespa’ların vızıltısını, taze lezzetler tatmak aşkına sabırla beklenilen meşhur yemek ile dondurma kuyruklarını göremeyince gözlerim doluyor.

"Sadece sirenler çalınca insanlar sığınaklara giriyordu. Aksi hâlde herkes elini kolunu sallayarak sokaklarda geziyor, işine gidiyordu, okullar da açıktı. Yani o zaman bile şehir böyle ıssız bir çöl gibi değildi, hayat savaş yokmuş gibi devam ediyordu. Sanki savaş şimdi varmış gibi, o zaman değil" diyor, 86 yaşındaki Maurizio Bey, bittiğinde 11 yaşında olduğu 2. Dünya Savaşı ile karantina Roma’sını karşılaştırırken.

"Ama şimdi? Âdeta bir veba salgınında, bir anda herkes ölmüş gibi, bakın sokaklarda kimse yok! Şehir öldü, hayalet oldu" derken gözleri doluyor.

İkimiz de bir süre söz bulamıyoruz, nihayet uzun sessizliği o bozuyor ve "Bu bir felaket. Bu yaşa kadar ilk defa böyle bir şey tecrübe ettim" diyor, çatallaşan sesiyle.

Çok geç fark ettiğini söylüyor İtalya’nın virüsün gezindiğini anlamakta. "Tüm bu tedbirler daha önce alınsaydı böyle olmazdık” diyor.