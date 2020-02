Salgınlarda "hasta sıfır" ı bulmak neden önemli?

Dünya gündeminin ilk sıralarında küresel bir tehdide dönüşen corona virüs salgını var. Uzmanlar salgınlar ortaya çıktığında yapılması gereken ilk işin hastalığa ya da virüse ilk yakalanan kişiye ulaşmak olduğunu söylüyor. İlk vakanın bulunması, salgının nasıl ortaya çıktığına ve nasıl yayıldığına dair çok önemli soruların cevaplarını verebiliyor.

Salgın hastalıklar ortaya çıktığında uzmanların ilk işi "hasta sıfır"ı yani hastalığın ilk çıktığı kişiyi aramak oluyor.



Bilim insanları hastalığın bulaştığı ilk insanı bulduktan sonra hastanın temasa geçtiği kişileri tespit edebiliyor, hastalığın nereden bulaştığına dair fikir edinebiliyor, hava yoluyla mı, fiziksel temasla mı bulaştığına dair ipuçlarına ulaşabiliyor.



Literatürde "indeks vaka" olarak da bilinen virüse ilk yakalanan kişi, hastalığa karşı alınacak önlemlerde yol gösterici olabiliyor.



Yani hastalığın görüldüğü ilk hastayı bulmak uzmanlara hastalığın özelliklerini anlamada çok büyük kolaylıklar sağlıyor. Ancak hastalığa ilk yakalananını tespit etmek hiç de kolay değil.



CORONA VİRÜSE İLK YAKALANAN KİŞİ TESPİT EDİLEMEDİ



Uzmanların vakadan vakaya geriye doğru bir tarama yapması, adeta bir dedektif gibi çok detaylı ve titiz bir araştırma gerçekleştirmesi gerekiyor. Ancak bu her zaman mümkün olmuyor.



Çin'in Wuhan kentinden çıkan ve dünya çapında on binlerce kişiye bulaşan covid19 virüsünün bulaştığı ilk hasta halen bulunabilmiş değil.



"O" HARFİ YERİNE "SIFIR“ YAZMIŞLAR



Peki hastalığın ilk görüldüğü kişiye neden "hasta sıfır?" deniyor?



"Hasta sıfır" kavramı 80'lerin başında HIV salgınında virüsü ilk taşıyan kişiyi tanımlamak için kullanılan "O" harfının yanlışlıkla "sıfır“ şeklinde okunmasıyla ortaya çıkmış.



Aslında "O" harfiyle "Out of California" yani hastanın Kaliforniya dışından olduğu kast edilmek istenmişti.