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Salgını ilk bilen Çinli doktor da Corona virüse yakalandı

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ABD medyası Corona virüsle ilgili ilk haberi verenlerden biri olan doktorla ilgili ilginç bir habere imza attı.

Salgını ilk bilen Çinli doktor da Corona virüse yakalandı

Habere göre Çinli doktor Wuhan'daki salgını önceden görmüş, meslektaşlarını uyarmış ancak Pekin hükümeti tarafından susturulmuştu. O doktorun kendisi şimdi Corona virüse yakalandı.

Çinli doktorla ilgili haberi ilk kez New York Times gazetesi duyurmuştu. 34 yaşındaki Li Wenliang adlı Çinli doktor 30 Aralık'ta Çin'de kullanılan Wechat adlı mesajlaşma uygulamasından meslektaşlarına Wuhan'da bir deniz ürünleri marketinde çalışan 7 kişinin SARS benzeri bir virüse yakalandığını ve karantina altına alındıklarını duyurmuştu.

Roktor Li'nin mesajının ekran görüntüleri kısa sürede viral olup yüzbinlerce kişi tarafından görülünce Pekin hükümeti devreye girdi.

Kentin sağlık yetkilileri doktoru kınadı, 3 gün sonra ise Çin polisi doktora yasadışı hareket ettiğine dair bir ifade metni imzalattı.

Amerikan CNN televizyonuna konuşan doktor Li Wenliang'ın şimdi kendisi de Corona virus hastası. Pekin hükümeti virüsle ilgili bilgileri kamuoyundan gizlemekle suçlanıyor.

Çinli doktor Li Wenliang corona virüsünün salgına dönüşebileceği uyarısında bulunduğu için soruşturma geçirmişti. 

Çinli doktor Li Wenliang corona virüsünün salgına dönüşebileceği uyarısında bulunduğu için soruşturma geçirmişti. 

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