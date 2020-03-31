Salgında dünyada durum çok vahim

Çin'in Wuhan kentinde Aralık ayında başlayan corona virüsü salgını, bütün dünyada panik ve korkuya sebep oldu... 199 ülke ve bölgede tespit edilen corona virüsünün resmi olarak 801.064 kişide görüldüğü açıklandı. İspanya, en çok ölümün yaşandığı günü geride bırakırken, Rusya'da da 7 gündür salgın katlanarak artıyor

Korona virüsü salgını panik ve ölüm saçarak, sınır, dil, ırk ayırmadan öldürmeye devam ediyor… Bugün açıklanan resmi rakamlara göre dünya çapında corona virüsü teşhisi konulan hasta sayısı 800.000 bandını aştı.

Resmi rakamlara göre 801.064 kişide corona virüsü tespit edilirken dünya çapında corona virüsüne bağlı ölüm sayısı da 172.319’a çıktı. Corona virüsünün Avrupa’da en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İspanya, bugün corona virüsüne bağlı ölüm sayısında en acı rekora imza attı…

İspanyol yetkililer tarafından yapılan resmi açıklamaya göre son 24 saat ülkede tek günde en çok ölüm gerçekleşen gün oldu. Yapılan açıklamada dün toplam 849 kişinin corona virüsüne bağlı olarak yaşamını yitirdiği açıklandı. Toplam vaka sayısının da 85.195’ten 94.417’ye çıktığı açıklandı.

İspanya’dan yapılan açıklamada ölüm sayısı 8.189’a çıktı.

İRAN’DA ARTIŞ SÜRÜYOR

İran’da corona virüsü nedeniyle son 24 saat içerisinde 141 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 2.898’e yükseldi. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kianush Jahanpur devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, toplam vaka sayısının ise 44.606’ya yükseldiğini açıkladı.

Jahanpur, “Son 24 saat içerisinde 3.111 yeni vaka tespit edildi. Maalesef mevcut vakalardan 3.703’ü ağır durumda” dedi.

RUSYA’DA 7’NCİ GÜN

Corona virüsüne dair sert önlemler alan ve bu hafta başında başkent Moskova’da çok sıkı sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamaları alan Rusya’da vaka sayısında yedinci günde de artış gözlemdi.

Resmi rakamlara göre Rusya’da corona virüsü vaka sayısı 500 artarak 2337’ye çıktı. Son yedi gündür vaka sayılarının artarak ilerlediğine dikkat çeken yetkililer toplamda 18 kişinin de öldüğünü söyledi.

Yapılan açıklamada 121 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Öte yandan Reuters’ın Rossiya 24 televizyonuna dayandırdığı son dakika haberinde, başkent Moskova’daki corona virüsü hastanesinin baş hekiminde corona virüsü tespit edildiği duyuruldu.

İTALYA’DA YASAKLAR UZATILDI

Corona virüsünden en çok etkilenen ülke olan İtalya’da sokağa çıkma yasağı Paskalya tatiline kadar uzatıldı. 11.591 kişinin öldüğü corona virüsü dolayısıyla önlemlerini artıran İtalya’da vaka sayısının yavaşlamasına rağmen ölüm oranının artmasıyla birlikte bu kararın alındığı belirtildi.

“O ZAMAN GELDİ”

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone’de ilk corona virüsü vakası tespit edildi. Devlet Başkanı Julius Maada Bio, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, “Corona virüsü ile ilgili yaptığım ilk basın toplantısında bu hastalığın eninde sonunda geleceğini söylemiştim. O zaman geldi” DEDİ.

Yapılan açıklamada 16 Mart’ta Fransa’dan ülkeye giriş yapan 37 yaşındaki bir adamda corona virüsü tespit edildiği belirtildi.

HOLLANDA’DA HIZLA ARTIYOR

Hollanda’da corona virüsüne bağlı ölüm sayısı 175 arttı. Ülkede toplam ölüm sayısı 1039’a çıktı. Hollanda Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada toplam vaka sayısı da 845 artarak 12.595’e çıktı.