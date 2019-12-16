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Sahile vuran şey görenleri şaşkına çevirdi

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Avustralya'nın Byron Körfezi sahillerinde çekilen bir fotoğraf bölgede panik yarattı...

Sahile vuran şey görenleri şaşkına çevirdi

İngiliz basınında yer alan iddiada parlak ve mor renkli bir denizanası türü karaya vurdu. Uzmanlar normalde Çin ve Japonya'da görüldüğünü tahmin ettikleri canlı üzerinde incelemelere başladı.

Avustralya’nın en doğu ucundaki Byron Körfezi’nde bölge sakinlerini şaşkına çeviren bir olay meydana geldi… Byron Körfezi’nde yaşayan sakinlerin kullandığı Facebook grubunda paylaşılan bir fotoğraf sosyal medyayı karıştırdı.

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail’de yayınlanan fotoğrafta üzerinde iğnelerin ve yumruların olduğu parlak mor renkli bir denizanası türü görülüyor. Uzmanlar hafif dalgalı bir kuyruğa sahip olan canlı ile ilgili incelemelerin devam ettiğini açıkladı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı mor renkli canlının zehirli olup olmadığını sorarak yetkililerin bu konuda açıklama yapmasını isterken bazı yetkililer açıklamada bulundu.

Facebook üzerinde paylaşılan fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Plankton uzmanı Julian Uribe-Palomino, araştırmaların daha kapsamlı bir şekilde yapılması gerektiğini duyururken, bu canlının taç denizanası olduğunu öne sürdü. CSIRO isimli kuruluşta çalışan bilim insanı bilimsel adı cephea cephea olarak bilinen canlının normalde okyanusta ve açık denizde bulunduğunu söyledi. Dolayısıyla bu canlının karaya bu şekilde vurmasının şaşırtıcı olduğu açıklandı.

Taç denizanası Çin ve Japonya’da sıklıkla tüketiliyor.

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