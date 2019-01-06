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Sahibinin bıraktığı yerden 6 aydır ayrılmıyor

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Tayvan’ın Taichung şehrinde bir köpek, kendisini terk eden sahibini 6 aydır bekliyor

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Sahibinin bıraktığı yerden 6 aydır ayrılmıyor
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Tayvan’ın Taichungs şehrinde Monte Wu isimli bir kadın, bir süpermarketin önünden geçerken marketin önünde battaniye önünde uzanana üzgün bir köpeğin videosunu çekip internete yükledi. Videonun yayılmasıyla birlikte köpeğin 6 ay önce kendisini terk eden sahibini beklediği ortaya çıktı. Süpermarket çalışanları yaklaşık 6 ay önce beyaz bir minibüsle gelen bir kişinin köpeği marketin önüne bırakıp gittiğini söyledi. 

Köpeğin videosunu çeken Wu, yeni yıla yalnız girmemesi için köpeğe aile aradığını ve yeni bir sahip bulduğunun müjdesini verdi. 

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