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Sahibinin 20 bin euro’sunu yiyen keçi kızartıldı

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Sahibinin 20 bin euro’sunu yiyen keçi kızartıldı
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Sırbistan medyasının haberine göre, Aranđelovac şehri yakınındaki Ranilovic köyünde yaşayan Simic ailesi, 10 hektar toprak almak için 20 bin Euro topladı. Satıcıyı bekleyen aile, parayı sayıp masaya bıraktı. Milena Simic, “Kayınpeder, sabah hayvanlara yem vermek için çıktı ve kapının açık kaldığını fark etmedi. Birkaç yıldır bizde yaşayan keçi Belka, eve girerek masadaki parayı yemeye başladı. Bir hışırtı ve gürültü duyunca kocam neler oluyor diye bakmaya gitti ve çok fenalaştı, neredeyse kalbi duracaktı. Belka, masadaki bütün parayı yedi, sadece 300 Euro kaldı, geriye kalan para da çiğnendi ve yutuldu” diye anlattı. Kadın, “Kocam o andan itibaren konuşmuyor, sadece oturup tek bir noktaya bakıyor” diye ekledi. Haberde, keçinin kesilip kızartıldığı da aktarıldı.
 

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