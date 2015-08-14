Dünya Haberleri  Saddam Hüseyinin üvey kardeşi hayatını kaybetti haberi Irakın devrik lideri Saddam Hüseyinin üvey kardeşi Vatban İbrahim el-Hasanın tutuklu bulunduğu hapishanede hayatını kaybettiği bildirildi. AA Irak Adalet Bakanlığına...

AA

Irak Adalet Bakanlığına bağlı Islah Dairesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Visam el-Fureyci, yaptığı yazılı açıklamada, eski rejimin sembollerinden olan ve İçişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere daha önce bazı üst düzey görevlerde bulunmuş Hasan'ın (63), ağır ceza mahkemesi tarafından idama mahkum edildiğini ve Bağdat'taki bir hapishanede ani kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Fureyci, "Islah Dairesi'nin Sağlık Komitesi tarafından çeşitli hastalıkları dolayısıyla tedavi ettirilen Hasan'ın öğleden sonra kalbinin aniden durduğunu" ifade etti.

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin döneminde Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı da dahil birçok üst düzey görevde bulunan Tarık Aziz de 5 Haziran'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.