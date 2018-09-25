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Rusya'dan ABD ve İsrail'e: S-300'le Suriye hava sahasını kapatabiliriz

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Şam rejimi tarafından savaş uçağı vurulan ve İsrail'i doğrudan suçlayan Moskova yönetimi, iç savaş ülkesine göndermeye hazırlandığı yeni füze savunma sistemiyle hava sahasının bazı bölgelerini kapatabileceğini duyurdu. ABD'den gelen eleştirilere yanıt veren Rus yetkili, "ABD bu silahların ulusal güvenliklerini tehdit ettiğini söylerken kurnazlık ediyor" dedi.

Rusya'dan ABD ve İsrail'e: S-300'le Suriye hava sahasını kapatabiliriz
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İç savaş ülkesi Suriye'de taşlar yerinden oynuyor. Beşar Esad'ın hava savunma sistemiyle Akdeniz açıklarında savaş uçağı vurulan Rusya, iç savaş ülkesine göndermeye hazırlandığı S-300 füze savunma sistemine yönelik ABD'den gelen eleştirilere yanıt verdi.

Düşen uçak nedeniyle İsrail'i doğrudan suçlayan Moskova yönetimi, S-300'lerle Suriye’nin gerekli görülen bölgelerinde hava sahasının kapatılabileceğini duyurdu.

Rusya Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme ve Kontrolü Dairesi Başkanı Yermakov, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın S-300'lerin gönderilmesinin büyük bir hata olacağı ve gerilimi artıracağı yönündeki uyarısına katılmadığını söyledi. Yermakov, "Savunma sistemleri tamamen savunma amaçlı, ABD bu silahların ulusal güvenliklerini tehdit ettiğini söylerken kurnazlık ediyor" dedi. Rus yetkili, füze savunma sisteminin gerginlik değil istikrar getireceğini de savundu.

Lazkiye açıklarında bir füze tarafından vurulan Rus İl-20 uçağında 15 asker vardı. İsrail'in F-16'larının savaş uçağını füze savunma sisteminin önüne ittiğini savunan Rusya, Tel Aviv yönetimiyle gerilim yaşıyor.

Savunma Bakanı Sergey Şoygu, S-300 füze sisteminin iki hafta içinde Suriye'ye sevk edileceğini dün duyurmuştu. Kremlin, füzelerin üçüncü ülkeleri hedef almadığını ileri sürüyor.

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