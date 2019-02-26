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Rusya'da Yeşil Kar Paniğe Neden Oldu

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Rusya'da siyah karın ardından şimdi de yeşil kar yağdı. Bir krom fabrikasından sızan kimyasal atık nedeniyle yağdığı belirlenen yeşil kar, halkı tedirgin etti. Kar örtüsünün zehirli olduğunu düşünen insanlar, maske takarak sokağa çıktı.

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Rusya'da Yeşil Kar Paniğe Neden Oldu
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Bir krom fabrikasından dökülen kimyasal atık nedeniyle bazı kasabalarda yollarda biriken karlar yeşile boyandı. Zehirli olduğu düşünülen bu yeşil karın görüldüğü Rusya'da, geçtiğimiz hafta da kömür santrallerinden dolayı siyah renkte kar gözlemlenmişti.

SİYAH KARDAN SONRA BU KEZ DE YEŞİL KAR

Geçtiğimiz hafta, Kemerovo'da görülen kar yağışı, kömür santrallerinden kaynaklanan kirlilik nedeniyle sokakları siyaha boyamıştı. Bu durumun ardından bu kez de Sibay halkı yeşil renkteki toksik karla tedirgin oldu.

KARBONDİOKSİT SEVİYESİ MAKSİMUMUN 12 KAT ÜZERİNDE

Terkedilmiş bakır madeninden çıkan zararlı gazların patlaması sonucu Sibay'de yüksek kirlilik gözlemlendi. Karbondioksit seviyelerinin bu ayın başında fırladığı, maksimum değerden 12 kat daha yüksek olduğu tespit edildi. Halk bu duruma tepki göstererek protestolara başladı.

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