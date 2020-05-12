banner411
banner69
Lefkoşa'ya yeni mezarlık çalışmaları tam gaz
Lefkoşa'ya yeni mezarlık çalışmaları tam gaz
74 0
Türkiye futbolunda yeni dönem
Türkiye futbolunda yeni dönem
121 0
 
“Güçlü bağışıklı sistemi için beslenme önemli”
“Güçlü bağışıklı sistemi için beslenme önemli”
18 0
Porto iflasın eşiğinde
Porto iflasın eşiğinde
100 0
Lefkoşa'nın göbeğinde korkutan kaza
Lefkoşa'nın göbeğinde korkutan kaza
288 0
Çiçekçi ve mağazalarda Anneler Günü telaşı
Çiçekçi ve mağazalarda Anneler Günü telaşı
41 0
Futbolda devrim gibi karar
Futbolda devrim gibi karar
251 0
banner440

Rusya'da salgın hastanesinde yangın

banner27

Rusya'nın St. Petersburg kentinde, yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının tedavi edildiği hastanede çıkan yangında 5 kişi yaşamını yitirdi

Rusya'da salgın hastanesinde yangın

 

Rus TASS haber ajansına göre, St. Petersburg'da Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü Aziz Yorgi Hastanesi'nin 6. katında yangın çıktı.

Yangında, solunum cihazına bağlı 5 kişi hayatını kaybetti.

Hastanedeki 150 kişinin tahliye edildiği ve yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

YANGIN SOLUNUM CİHAZININ ARIZALANMASINDAN KAYNAKLANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılırken, ilk belirlemelere göre yangına solunum cihazının arızalanmasının neden olduğu ifade edildi.

Rusya'nın Krasnogorsk kentinde, iki gün önce yatalak hastaların kaldığı bakımevinde çıkan yangında da 9 kişi ölmüştü.

Geçen hafta, başkent Moskova'da Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetmişti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.