Rusya'da düşen uçağın enkazında arama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi,
Uçağın düşüşü, bir yıldan uzun süredir yaşanan ilk ticari uçak kazası oldu. Uçak seyahatlerinde 2017 yılı 'en güvenli yıl' olarak kayda geçti.
Rus yetkililer uçaktaki yolcuların listesini yayımladı.
Cenazelerin tespit edilebilmesi için ailelerden DNA örnekleri alındı.
Saratov Havayolları'na ait uçak Pazar günü öğleden sonra kalkıştan dakikalar sonra kayboldu ve Moskova'nın 80 kilometre güneydoğusundaki Argunovo köyünün yakınlarında düştü.
Uçağın parçaları Moskova'nın güneydoğusundaki karla kaplı bir tarlada bulundu.
An-148 tipi uçak Kazakistan sınırı yakınlarındaki Orsk kentine gidiyordu.
Uçuş takip uygulaması Flihtradar24 uçağın kalkıştan beş takika sonra dakikada bin metre hızla alçaldığını belirtti.
Orsk Belediye Başkanı, Andrei Odintsov, Tass haber ajansına açıklamasında yolcular arasında Orsk'un bağlı olduğu Orenburg bölgesinden bir çocuk ve iki ergenin bulunduğunu, iki yolcunun Moskovalı bir yolcuğunun da St. Petersburg'lu olduğu söyledi.
Saratov Havayolları'nın merkezi Moskova'nın 840 kilometre güneydoğusundaki Saratov'da.
Şirket, sürpriz bir denetim yapan yetkililerin kokpitte uçuş görevlilerinin dışında insanlar bulunduğunu görmesi üzerine 2015'te uluslararası uçuş yapmaktan men edilmişti.
Antonov 148 tipi yolcu uçağı
Şirket karara itiraz etmiş ve 2016'ta uluslararası charter uçuşlarına başlamıştı.
Saratov Havayolları Rus kentlerinin yanı sıra Ermenistan ve Gürcistan'da da bazı noktalara uçuş yapıyor.