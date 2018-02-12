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Rusya'da düşen uçağın enkazında arama

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Rus yetkililer, Pazar günü Moskova'daki Demodedovo Havaalanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra düşen yolcu uçağının enkazının bulunduğu bölgede arama faaliyeti başlattı. Rus medyası, Saratov Havayolları'na ait yolcu uçağındaki 71 yolcu ve mürettabatın öldüğüne inanıldığını duyurdu. Yetkililer, uçağın düşüş sebeplerinin hava şartları, insan hatası ve teknik arıza olabileceğini belirtiyor. Yetkililer, 'terör bağlantısı ihtimaline' dair bir açıklama yapmadı. Havadan insansız hava araçlarıyla yürütülen arama faaliyetlerine 700'den fazla kişi katıldı. Rusya Sağlık Bakanı, cenazelerin enkazda tespit edilip çıkarılmasının bir hafta sürebileceğini belirtti.

Rusya'da düşen uçağın enkazında arama
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi,

Uçağın düşüşü, bir yıldan uzun süredir yaşanan ilk ticari uçak kazası oldu. Uçak seyahatlerinde 2017 yılı 'en güvenli yıl' olarak kayda geçti.

Rusya harita

Rus yetkililer uçaktaki yolcuların listesini yayımladı.

Cenazelerin tespit edilebilmesi için ailelerden DNA örnekleri alındı.

Saratov Havayolları'na ait uçak Pazar günü öğleden sonra kalkıştan dakikalar sonra kayboldu ve Moskova'nın 80 kilometre güneydoğusundaki Argunovo köyünün yakınlarında düştü.

uçağın parçası 

 Uçağın parçaları Moskova'nın güneydoğusundaki karla kaplı bir tarlada bulundu.

An-148 tipi uçak Kazakistan sınırı yakınlarındaki Orsk kentine gidiyordu.

Uçuş takip uygulaması Flihtradar24 uçağın kalkıştan beş takika sonra dakikada bin metre hızla alçaldığını belirtti.

Orsk Belediye Başkanı, Andrei Odintsov, Tass haber ajansına açıklamasında yolcular arasında Orsk'un bağlı olduğu Orenburg bölgesinden bir çocuk ve iki ergenin bulunduğunu, iki yolcunun Moskovalı bir yolcuğunun da St. Petersburg'lu olduğu söyledi.

Saratov Havayolları'nın merkezi Moskova'nın 840 kilometre güneydoğusundaki Saratov'da.

Şirket, sürpriz bir denetim yapan yetkililerin kokpitte uçuş görevlilerinin dışında insanlar bulunduğunu görmesi üzerine 2015'te uluslararası uçuş yapmaktan men edilmişti.

Antonov 148 tipi yolcu uçağı (ARŞİV) 

Antonov 148 tipi yolcu uçağı 

Şirket karara itiraz etmiş ve 2016'ta uluslararası charter uçuşlarına başlamıştı.

Saratov Havayolları Rus kentlerinin yanı sıra Ermenistan ve Gürcistan'da da bazı noktalara uçuş yapıyor.

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