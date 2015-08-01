Rusya asimetrik cevap verebilir

ABD'nin yaptırımları genişletme kararına, Rusya'nın asimetrik cevap verebileceği bildirildi.

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Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği telekonferans ile gündeme ilişkin soruları cevapladı.

ABDnin Rusyaya karşı yaptırımları genişletme kararını değerlendiren Peskov, yaptırımların uygulanması konusunda mütekabiliyet esasının temel olduğunu ancak asimetrik cevapların da ihtimal dışı olmadığını kaydetti.

Yaptırımların hukuka ve uluslararası normlara aykırı olduğunu, iki ülke ilişkilerine zarar verdiğini, mantıktan yoksun ve hiçbir amaca hizmet etmediğini vurgulayan Peskov, bu bu tür adımların olumsuzluktan başka bir şey kazandırmadığını belirtti.

Rusyadan Türkiyeye doğalgaz taşıyacak Türk Akımı boru hattı projesinin durumuna ilişkin açıklamasında Peskov, öncelikle Türkiyede hükümet kurma sürecinin tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Peskov, Rusyanın beklediğini ve görüşmelerde henüz yeni gelişmelerin yaşanmadığını kaydetti.

Türk Akımı konusunun, kasım ayında yapılacak Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının da ana gündemini oluşturacağını ancak kesin tarih ve yerinin henüz belirlenmediğini söyleyen Peskov, Ukraynada geçen yıl düşen Malezya Havayolları uçağına ilişkin uluslararası mahkeme kurulması konusunu, gerçek soruşturmadan dikkatleri uzaklaştırma çabası olarak nitelendirdi.