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Rus yolcu uçağı Moskova'da düştü: 71 ölü

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Rus yolcu uçağı Moskova'da düştü: 71 ölü
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71 kişiyi taşıyan Rus yolcu uçağı Moskova'da düştü. Kazadan kurtulan olmadığı açıklandı.

Rus Antonov 148 tipi yolcu uçağı, Moskova'daki Domodedovo Havaalanı'ndan havalandıktan hemen sonra radardan kayboldu.  

Rus basını Saratov Havayolları'nın işlettiği uçağın Moskova  bölgesinde  düştügünü  duyurdu. Arama kurtarma ekipleri uçağın enkaz parçalarına ulaşıldığını, 71 yolcu ve mürettebattan kurtulan olmadığını açıkladı.  

Uçak, Kazakistan sınırındaki Orenburg bölgesinin Orsk kentine gidiyordu.Yolcu uçağı havalandıktan yaklaşık 10 dakika sonra radardan kayboldu.

65 yolcu, 6 mürettebatın bulunduğu uçağın neden kaza yaptığına dair bir bilgi şu an için bulunmuyor.

Rusya Ulaştırma Bakanı, hava koşullarından pilotaj hatasına kadar bütün seçeneklerin değerlendirildiğini söyledi. 

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