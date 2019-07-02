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Rus su altı aracında çıkan yangında 14 mürettebat öldü

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Rus su altı aracında çıkan yangında 14 mürettebat öldü
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Rusya Savunma Bakanlığı, donanmaya bağlı bir su altı aracında çıkan yangında 14 mürettebatın öldüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada yangının, aracın deniz tabanının derinliğine dair ölçümler yaptığı sırada çıktığı ve mürettebatın dumandan zehirlendiği belirtildi.

Açıklamada "Ekibin fedakar mücadelesi sonucu yangın söndürüldü" ifadeleri yer aldı. Olay sırasında u altı aracında kaç kişinin bulunduğu ise açıklanmadı.

Su altı aracı, Rusya'nın Kuzey Filosu'nun ana üssü olan Murmansk'taki Severomorsk bölgesindeydi.

Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatılırken üsse geri götürülen araç da incelemeye alındı.

Denizaltılar gemilerden bağımsız olarak hareket edebilirken su altı araçları, tepelerinde bekleyen bir gemiye bağlı kalıyor.

Soruşturmayı doğrudan Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın başkanlığında bir heyet yürütecek.

Yine Rusya'nın Kuzey Filosu'na ait Kursk adlı denizaltı, 2000 yılının Ağustos ayında patlama sonrası Barents Denizi'nde batmış, 118 mürettebat hayatını kaybetmişti.

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