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Rus pilot Kuzey Kutbunda kayboldu

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Kuzey Kutbunu tek başına dolaşmak için tek kişilik helikopteriyle havalanan Rus pilottan cuma gününden beri haber alınamıyor. AA Kanada Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, cuma günü...

Rus pilot Kuzey Kutbunda kayboldu
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Kuzey Kutbunu tek başına dolaşmak için tek kişilik helikopteriyle havalanan Rus pilottan cuma gününden beri haber alınamıyor.

AA

Kanada Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, cuma günü Iqualit kentinden Robinson R 22 tipi tek kişilik helikopteriyle havalanan Sergey Ananov isimli Rus pilot için arama çalışmaları başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, Rus pilotun cuma günü Iqualit Havaalanı'nda yakıt ikmali yapıp havalandığı ve kendisinden bir daha haber alınamadığı belirtildi.

Rus pilotu arama çalışmalarına Kanada ordusuna ait iki Hercules arama kurtarma uçağı, bir Cormorant helikopter ile Kanada Ulaştırma Bakanlığına ait bir devriye uçağı ve devriye botları katılıyor.

Yoğun sis ve kalın buz tabakaları arama çalışmalarını olumsuz etkiliyor.

Rus pilot Sergey Ananov, Kanada'nın Iqualit kentinden başlayıp Grönland'da bitirmek üzere 800 kilometrelik Kuzey Kutup Dairesi turu için yola çıkmıştı.

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