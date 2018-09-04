Rus jetleri İdlib'i vurdu

Rus savaş uçaklarının 22 günlük bir aranın ardından İdlib'e hava saldırıları düzenlemeye başladığı iddia edildi. Rusya, "İdlib'teki son durum Tahran zirvesinde ele alınacak" açıklamasını yaptı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 22 günlük bir aranın ardından Rus savaş uçaklarının İdlib bölgesine yeniden saldırı düzenlediğini iddia etti.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Hımeymim askeri üssünden kalkan 3 Rus savaş uçağı şu ana kadar 20 saldırı düzenledi." ifadesini kullandı.

Suriye ordusu da İdlib'i zaman zaman havadan vuruyor. Esad rejimine bağlı Suriye ordusu aralıklarla İdlib'i topçu ateşiyle de hedef alıyor.

Rusya, İdlib bölgesine operasyon hazırlığı yapan Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a destek veriyor.

RUSYA'DAN İDLİB AÇIKLAMASI

Rusya İdlib'e saldırı iddialarının ardından açıklama yaptı. Kremlin'den yapılan açıklamada, "İdlib teröristlerin yuvası" ifadeleri kullanıldı. Rusya, İdlib'teki son durumun Tahran'da yapılacak olan üçlü Suriye zirvesinde ele alınacağını belirtti.

Rusya, ABD Başkanı Donald Trump'ın İdlib'e yönelik açıklamalarını da eleştirdi.

ABD VE BATILI ÜLKELERDEN ESAD'A UYARI

ABD ve Batılı ülkeler yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığı İdlib'e topyekün bir operasyon başlatmaması konusunda Esad yönetimini uyarıyor.

İDLİB İRAN'DAKİ ZİRVEDE KONUŞULACAK

İdlib konusu 7 Eylül'de Tahran'da İran, Rusya ve Türkiye liderleri arasında yapılacak zirvede de masaya yatırılacak.



3 MİLYON SİVİL YAŞIYOR



Muhaliflerin son kalesi olan idlib ve çevresinde 3 milyon sivil yaşıyor. Birleşmiş Milletler İdlib'e olası bir harekatın 250 bin ile 700 bin kişiyi yerinden edebileceği uyarısında bulunuyor.