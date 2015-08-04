Romanya Lukoilde büyük skandal!

ABDde yayın yapan The Denver Postun haberine göre, Lukoilin Romanyadaki rafinerisinin bulunduğu Ploiestidaki Temyiz Mahkemesinin savcıları, şirketin Romen ve Rus yöneticileri hakkında, şirketin kredi ve sermayesi üzerinde yolsuzluk...

ABDde yayın yapan The Denver Postun haberine göre, Lukoilin Romanyadaki rafinerisinin bulunduğu Ploiestidaki Temyiz Mahkemesinin savcıları, şirketin Romen ve Rus yöneticileri hakkında, şirketin kredi ve sermayesi üzerinde yolsuzluk yaptıklarının saptandığını açıkladı.



Savcıların açıklamasında, yöneticilerin, şirketin sermaye ve tahsis edilen kredilerini bilerek, kendilerinin doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilerinin bulunduğu diğer şirketler lehine kullandıklarının belirlendiği belirtildi.



Savcılar geçen ay soruşturma kapsamında, Lukoilin toplam 2 milyar euro değerindeki aktiflerini ve banka hesaplarını dondurmuştu.



Romanya, Lukoil hakkındaki kara para aklama ve yolsuzluk soruşturmasını geçen Ekim ayında açtı. Soruşturma kapsamında, Lukoilin rafinerisinde üretim geçici olarak durdurulmuştu.



Denver Postun haberine göre, Lukoil Romanya yönetiminden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.



Denver / Colorado (DHA)