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Roma'da bomba paniği: Bir banka tahliye edildi

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İtalya'nın başkenti Roma'da bomba ihbarı yapılan banka tahliye edildi.

Roma'da bomba paniği: Bir banka tahliye edildi
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Yapılan incelemelerin ardından ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

İtalya'nın başkenti Roma'da Vatikan yakınlarında bulunan bir bankaya kimliği belirsiz bir kadın tarafından bomba ihbarı yapıldı.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda bomba imha ekibi sevk edildi. Bankada bulunanlar dışarı çıkarıldı.

İhbarın yapıldığı sırada bankaya bir kaç yüz metre uzaklıkta Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in ayin düzenlediği belirtildi.

Bölgeyi trafiğe kapatan polis incelemelerin ardından herhangi bir cihazın bulunmadığını, ihbarın asılsız olduğunu açıkladı.

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