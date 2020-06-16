Bu yıl yedincisi düzenlenen Küresel Nikotin Forumu’nda bir araya gelen önder bilim insanları, dünyadaki 1,1 milyar yetişkin sigara tüketicisinin potansiyel olarak riski azaltılmış nikotin ürünlerine geçiş yapmasını tavsiye etti

Bu yıl ilk kez online ve herkese açık olarak düzenlenen Küresel Nikotin Forumu’nda (Global Forum on Nicotine - GFN) bir araya gelen bilim insanları 1,1 milyar sigara tüketicisinin elektronik sigara gibi potansiyel olarak riski azaltılmış nikotin ürünlerine geçiş yapmasını tavsiye etti. Bu yıl Covid-19 pandemisi nedeniyle online yapılan Küresel Nikotin Forumu’nda iki gün boyunca dünyanın pek çok ülkesinden bilim insanları, sağlık uzmanları, gazeteciler gibi pek çok konuşmacı katıldı.

Küresel Nikotin Forumu’nun direktörlüğünü yapan Imperial College London fahri profesörü ve London School of Hygiene and Tropical Medicine eski fahri Profesörü Gerry Stimson, “Riski azaltılmış tütün ürünleri doğru bir toplum sağlığı politikasıdır. Bu politika sigara kullanıcılarını ve sigara yerine alternatif bir ürüne geçenlere yönelik olup değişimi teşvik eder. Riski azaltılmış tütün ürünleri tütün kontrolüne karşı değil tam tersine onun bir parçası olarak ele alınmalı” dedi.

Ottawa Üniversitesi Sağlık Hukuku, Politikası ve Etik Merkezi'nden Profesör David Sweanor, GFN'de yaptığı konuşmasında, “İsveç, Norveç, İzlanda ve şimdi de Japonya dahil olmak üzere birçok ülkede yapılan uygulamalarla sigara kullanıcılarına bir alternatif sunulduğunda bunu tercih ettiklerini gördük. İnsanların sigaraya alternatif olarak çok çeşitli riski azaltılmış alternatiflere erişebildiğini, bu ürünlerdeki göreceli risk hakkında bilgi sahibi olduklarını ve gerekli düzenlemeler sayesinde bu seçeneklere yöneldiklerini düşündüğümüzde toplum sağlığını olumlu yönde kökten değiştirebiliriz” dedi.

Sigaranın sebep olduğu zararları azaltmada güvenilir nikotin ürünlerinin rolünü tartışan tek uluslararası konferans olan Küresel Nikotin Forumuna bu yıl 30 uzman online olarak canlı katılım sağladı.

Bu yılki Foruma, tüketiciler, karar merciileri, akademisyenler, bilim insanları ve toplum sağlığı uzmanlarının yanı sıra sigaraya alternatif nikotin ürünlerinin üretici ve distribütörlerinden temsilciler de katıldı.