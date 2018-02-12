Rio Karnavalı başladı

12 Şubat 2018 Pazartesi

Dünyanın en büyük karnavallarından Rio Karnavalı, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde başladı. Samba okullarının Sambadrome Caddesi'nde düzenlenen geçit töreni renkli görüntüler oluşturdu.

Dünya çapında yüzbinlerce turist her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden renkli ve müzikli bir karnaval için Brezilya'ya akın etti.

Özellikle kışı yaşayan Avrupalı turistler Güney Yarımküre'de bulunan ve yaz mevsiminde olan Brezilya'nın dünyaca ünlü Sao Paulo kentini doldurdu.

Bu olağanüstü karnaval için Brezilya'nın en ünlü samba okullarının öğrencileri tüm hünerlerini; dansları ve rengarenk kıyafetleriyle sergilerken, meraklıları da karnavalın birincisinin seçildiği ünlü cadde Sambadrome'u tıkabasa doldurdu.

Önceki gün de kentte renkli geçit törenleri düzenlendi, insanlar sokaklarda dans edip partilere katıldı. Dünyanın bu en renkli karnavalanı 1.5 milyonu yabancı turist olmak üzere 6 milyondan fazla kişi katıldı.

İşte festivalden kareler...