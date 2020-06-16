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Rehin alınan Çinli milyarder kurtarıldı

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25 milyar dolar serveti bulunan Çinli iş insanı He Xiangjian'ı kaçırmak isteyen beş kişi evine gitti. Xiangjian'ın oğlu evden kaçıp nehri yüzerek geçti ve polise haber verdi. Polis tarafından düzenlenen operasyonda Çinli milyarder kurtarıldı

Rehin alınan Çinli milyarder kurtarıldı

 

Çin'in ve dünyanın en zengin insanlarından He Xiangjian kaçırma girişiminin kurbanı oldu.

Çin medyasına yansıyan haberlere göre ev aletleri üreten Midea'nın kurucusu He Xiangjian'ın Foshan'daki evine beş silahlı ve bombalı saldırgan geldi.

Saldırganlar 77 yaşındaki He Xiangjian'ı rehin aldı. Çin'in en zengin altıncı insanı olan He Xiangjian'ın 55 yaşındaki oğlu He Jianfeng, ailesinin malikanesinden kaçmayı başardı.

Xianfeng, yakındaki bir nehri yüzerek geçti ve polise haber verdi.

Polisin başlattığı operasyonda beş salgırgan gözaltına alındı. Çinli milyarderin sağlığının ise iyi olduğu belirtildi.

Xiangjian'ın 26 yaşındayken kurduğu Midea yılllar içerisinde dünyanın en büyük ev aletleri üreticisi haline geldi.

Midea Grup, yatırım yaptığı 200'den fazla şirketle 2019 yılında 33 milyar dolar gelir elde etti.

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