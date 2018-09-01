banner107
Hangisi seni daha çok korkutuyor?
Hangisi seni daha çok korkutuyor?
37 0
Renault'tan coupe formlu bir SUV
Renault'tan coupe formlu bir SUV
22 0
Barış mesajları verilecek
Barış mesajları verilecek
14 0
Doğancı'da, Tabak - Oktay dönemi
Doğancı'da, Tabak - Oktay dönemi
132 0
Cihangir'de anlamlı maçlar
Cihangir'de anlamlı maçlar
45 0
Hiç Duymadığınız 8 İlginç Bilgi
Hiç Duymadığınız 8 İlginç Bilgi
108 0
“Büyük kaos yaşanacak”
“Büyük kaos yaşanacak”
67 0
Mücadeleler Nihat Bağcıer anısına
Mücadeleler Nihat Bağcıer anısına
141 0
banner82
banner147

Rafineri alev alev

banner27

Almanya’nın, Ingolstadt şehrindeki bir petrol rafinerisinde büyük bir patlama oldu. Alevlerin yükseldiği bölgeden 1800 kişi tahliye edildi.

Rafineri alev alev
banner137

Almanya’nın Ingolstadt şehrinde Vohburg Kasabası sakinleri sabah erken saatlerde korkunç bir patlama ve siren sesleriyle uyandı.

Bir petrol rafinerisinde gerçekleşen patlama, kilometrelerce öteden duyuldu ve en yakın bölgelerdeki 1800 kişi tahliye edildi. Bölgede ‘felaket alarmı’ verildi.

rafineri-reuters

Üç saatlik büyük mücadeleden sonra yangının neden olduğu kara duman bulutu biraz olsun azalmaya başladı.

 Bölgenin bağlı olduğu Pfaffenhofen yönetimi adına yapılan açıklamada, durumun kontrol altına alınmaya çalışıldığı ve tüm imkanlarla yangına müdahale edildiği belirtildi.

8 kişinin yaralandığı olayın sebebi araştırılıyor.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.