PYD'den Kürtçe yayınlara sansür

ERBİL

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD, Kürtçe yayın yapan Rudaw TV'nin, örgütün kontrol ettiği bölgelerde çalışmasını yasakladı.

Merkezi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki Erbil kentinde bulunan Rudaw Medya Grubu'ndan yapılan yazılı açıklamada, PYD'nin söz konusu kararı kamuoyu ile paylaşıldı.

Rudaw yönetimi, yasağı şiddetle kınarken açıklamada, "PYD'nin kararı demokrasiye aykırıdır" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada Rudaw'ın "profesyonel habercilik" yaptığına vurgu yapılarak şunlar kaydedildi:

"Rojava'daki gelişmeleri, PYD ve PKK medyasından daha profesyonel şekilde verdik. Bu da Rudaw'ın Rojava halkı içinde en sevilen medya kurumu olmasını sağlamıştır. Kanton yönetimi daha önce de Rudaw muhabirlerini sınır dışı etmişti. Gazeteci ve insan haklarını savunan kuruluşlara çağrıda bulunuyoruz: Muhabirlerimizin işlerini serbestçe yapması, Kuzey Kore gibi bir yönetimde olmadıkları ve yaşam güvenliğinden emin oldukları bir ortamın sağlanması için baskı yapılmalıdır. Muhabirlerimizin yaşam güvenliği PYD'nin kanton yöneticilerinin sorumluluğundadır."