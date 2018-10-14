Prenses neden duvak takmadı?

İngiltere tahtının 8. varisi Prenses Eugenie, düğününde sırtı açık bir gelinlik giyerek duvak takmadı. 'Kraliyet geleneğindeki uzun duvak bu defa neden yoktu?' sorusunun yanıtı Prenses Eugenie'in çocukluğundan gelen bir hastalığa dayanıyor.