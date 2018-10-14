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Prenses neden duvak takmadı?

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Prenses neden duvak takmadı?
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İngiltere tahtının 8. varisi Prenses Eugenie, düğününde sırtı açık bir gelinlik giyerek duvak takmadı. 'Kraliyet geleneğindeki uzun duvak bu defa neden yoktu?' sorusunun yanıtı Prenses Eugenie'in çocukluğundan gelen bir hastalığa dayanıyor.

  • İngiltere tahtının 8. varisi ve Kraliçe Elizabeth'in torunu Prenses Eugenie ile işadamı Jack Brooksbank ile evlendi.

  • Milyonlarca insanın izlediği düğünde yenilen yemekler, gelen konuklar, takılan şapkalar kadar Prenses Eugenie ile ilgili bir detay konuşuldu.

  • Kate Middleton ve Meghan Markle’ın düğünlerinde gelinlikleri ve metrelerce uzunluktaki duvakları dikkat çekmişti. Prenses Eugenie’in düğününe katılanlar ise Prenses Eugenie'nin gelinliğini görünce şu sorunun cevabını aradı: Prenses neden duvak takmadı?

  • Skolyoz hastası olan prenses, 12 yaşındayken çok ciddi bir ameliyat geçirdi. Bu ameliyat sırtında genişçe bir iz bıraktı.

  • Ameliyattan 16 yıl sonra Prenses Eugenie tüm kadınlara cesaret verecek bir karar alarak gelinliğiyle sırtını milyonlarca kişiye gösterdi.

  • Prenses bu kararını açıklarken, “Gelinliğimin sırtımdaki yarayı göstermesini istedim” dedi.

  • Bedenindek ameliyat izinden utanmadığını, aksine onunla gurur duyduğunu göstererek herkese örnek olmak isteyen prensesin gelinliğinde duvağa yer verilmedi, gelinlik sırt dekolteli olarak tasarlandı.

  • Gelinliği, İngiliz tasarımcı ikili Christopher de Vos ve Peter Pilotto tasarladı.

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