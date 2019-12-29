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Prens Harry ve Meghan kendi imparatorluklarını kuruyor

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İngiltere tahtının altıncı sıradaki varisi Prens Harry ile eşi Meghan Markle, ülkenin gündemine oturacak bir girişim için harekete geçti. Sussex markasını tescil ettiren çift, gazeteden dergiye kadar 100'den fazla ürün çıkarmaya hazırlanıyor

Prens Harry ve Meghan kendi imparatorluklarını kuruyor

Kraliyet ailesinin her adımını yakından izleyen İngiliz basını, çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Prens Harry ve eşi Meghan Markle Noel’i Kanada’da geçirirken, çiftin bu kararı ailenin diğer üyeleriyle aralarında soğukluk olduğu iddialarını da güçlendirdi.

Aile içindeki kriz haberleri manşetlerden düşmezken, Sussex Dükü ve Düşesi unvanlarına sahip olan çiftin son hamlesi ortaya çıktı. Sussex ismini markalaştırmak için harekete geçen çift, gerekli başvuruları yaparak tescil işlemlerini tamamladı.

Daily Mail’in edindiği bilgilere göre 100’ü aşkın ürünü kapsayan tescil işlemlerinde, eğitim kitaplarından gazetelere, dergilerden kıyafetlere kadar birçok seçenek bulunuyor.

Atılan bu adımlar Prens Harry ve Meghan Markle’ın, Sussex Royal derneği adı altında global bir marka imparatorluğu yaratmak istediği şeklinde yorumlandı.

Çift, son dönemde ABD’ye yerleşerek yılın büyük bölümünü orada geçirecekleri iddialarıyla gündeme gelmişti.

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