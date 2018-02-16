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Premier Lig kulübünü almak için karısını dolandırdı

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2009'da 6 haftalığına Portsmouth'un sahibi olan Al Fahim'in kulübü alabilmek için eşinin banka hesabından 5 milyon Pound'u sahte evrakla çektiği ortaya çıktı. Al Fahimi ve banka müdürü Birleşik Arap Emirlikleri'nde beşer yıl hapis cezasına çarptırıldı

Premier Lig kulübünü almak için karısını dolandırdı
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2009 yılında Premier Lig'de yer alan Portsmouth'un 6 haftalığına sahibi olan Süleyman Al Fahim'in kulübü alabilmek için eşinden 5 milyon Pound çaldığı ortaya çıktı. Al Fahim, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2008'de Manchester City'nin Abu Dhabi United Group tarafından satın alınmasına da aracılık eden Al Fahim, sahtekarlık, sahte belgelerle dolandırıcılıktan suçlu bulundu. 42 yaşındaki Al Fahim'in Portsmouth'u Sacha Gaydamak'tan satın almak için kullandığı
parayı bu yollarla temin ettiği ortaya çıktı. Al Fahim, kulübü kısa süre sonra Ali Al Faraj'a satmıştı.

Sahtekarlık, Al Fahim'in eşinin banka hesabındaki eksilmeyi fark etmesiyle ortaya çıktı. Bankadan uzun süre konuyla ilgili tatminkar bir açıklama alamayan kadının, sonunda polise başvurduğu ve soruşturma ve dava sürecinin ardından hem Al Fahim
hem de ona yardım eden banka müdürünün 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı.

2009'da yaşananların ardından büyük bir finansal krize giren Portsmouth, yeni yeni toparlanıyor. Geçen sezon League 2'den League 1'e terfi eden Portsmouth, halen burada dokuzuncu sırada.

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