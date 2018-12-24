Pompeii’de şaşkına çeviren görüntü

İtalya'da antik Pompeii kentindeki kazılarda, bir villanın ahırında üzerinde koşum takımları olan taşlaşmış bir at ve eyer bulundu.

Pompeii Arkeolojik Parkı Müdürü Prof. Massimo Osanna, villanın Roma dönemindeki yüksek rütbeli bir subaya ya da bir generale ait olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Osanna, İtalyan haber ajansı Ansa’ya bölgede iki ya da üç ata ait kemiklerin de bulunduğunu açıkladı.

Villa, Napoli Körfezi ve Capri adasına bakıyor. 1900’lerin başıda kazı yapılan bu bölge, yeniden toprak altında kalmıştı. Osanna, atların volkanik küller ve ya da buhardan boğularak öldüklerini, çalışmaların tamamlanmasından sonra villayı halkın ziyaretine açmayı umduklarını söyledi.

Antik Roma kenti Pompeii, 24 Ağustos 79’da Vezüv Yanardağı’nın iki gün süren faaliyeti sonucu volkanik küllere gömülmüştü. Yaklaşık 1700 yıl boyunca kayıp durumda olan kent, 1748 yılında tesadüfen yeniden keşfedildi. UNESCO’nun Dünya Miras Listesi’nde bulunan kent, her yıl yaklaşık 2,5 milyon turist çekiyor.