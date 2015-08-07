Polonyanın yeni Cumhurbaşkanı Duda görevine başladı

Polonyada mayıs ayında yapılan cumhurbaşkanı seçimini kazanan Hukuk ve Adalet Partisinden Andrzej Duda, yemin ederek görevine başladı.

AA

Polonya'da komünizmin 1989'da yıkılmasından sonra seçilen altıncı cumhurbaşkanı 43 yaşındaki Duda, yemin töreninde yaptığı konuşmada, asıl endişe kaynağının, Ukrayna'daki gelişmelerin ardından Rusya karşısında ülkesinin güvenliği olduğunu söyledi.

"NATO'nun, Avrupa'nın doğusunda ve ülkemizde çok daha fazla varlık göstermesi gerekiyor" ifadesini kullanan Duda, gelecek yıl başkent Varşova'da yapılacak NATO Zirvesi'nde daha fazla güvenlik garantisi isteyeceklerini belirtti.

Polonya ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilere de değinen Duda, ülkesinin hedefleri ve ihtiyaçlarını AB'deki siyasi ortaklarına daha açık ve kesin bir dille anlatması gerektiğini vurguladı.

Jagiellonian Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden mezun Duda, siyasi kariyerine 2000'lerin başında Özgürlük için Birlik Partisi'nde başladı. 2005'teki seçimin ardından Hukuk ve Adalet Partisi'ne geçen Duda, 2006-2007 yıllarında Adalet Bakanlığı müsteşarlığını yürüttü. Yüksek Mahkeme üyesi Duda, 2014'te Avrupa Parlamentosu üyesi seçildi.

24 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Duda, oyların yüzde 51,55'ini aldı. Duda'nın rakibi, eski Cumhurbaşkanı Bronislaw Komorowski'nin oy oranı ise yüzde 48,45'te kaldı.

Yaklaşık 37 milyon nüfusa sahip Polonya'da cumhurbaşkanı, sınırlı yetkilere sahip. Ordunun başkomutanı kabul edilen cumhurbaşkanı, parlamentoda kabul edilen yasaları veto etme hakkına sahip. Cumhurbaşkanı, ülkenin dış politikasında sembolik rol oynuyor.