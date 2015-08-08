PJAK İranda karakola saldırdı: 20 ölü

Açıklama PJAKın (Partiya Jiyana Azad a KurdistanÃª) askeri kanadı YRK (Doğu Kürdistan Savunma Birimleri) tarafından yapıldı. BBC Farsçada yer alan habere göre, Kürdistan eyaleti hükümetinin güvenlik...

Açıklama PJAKın (Partiya Jiyana Azad a KurdistanÃª) askeri kanadı YRK (Doğu Kürdistan Savunma Birimleri) tarafından yapıldı. BBC Farsçada yer alan habere göre, Kürdistan eyaleti hükümetinin güvenlik yetkilileri, saldırıyı doğruluyor fakat can kaybı olmadığını söylüyor.

YRK açıklamasında saldırının, son zamanlarda Devrim Muhafızlarının ateşkesi açık bir şekilde ihlal ederek gerillalara karşı giriştiği operasyonlara bir misilleme olduğu kaydedildi. KCK çatısı altına yer alan PJAK, 2011 yılında tek taraflı olarak ateşkes ilan etmiş, ancak Devrim Muhafızları üst kademesi, ateşkesin koşullarının muğlak olduğunu söyleyerek yeterli bulmadığını ifade etmişti.

Bu haftanın başlarında PJAKın askeri kanadı YRK, Kürt nüfusun yoğun olduğu Kirmanşah eyaletindeki bir başka eylemde 12 İran askeri ile bir Devrim Muhafızları komutanını öldürdüğünü iddia etmiş, bu haber de resmi makamlarca doğrulanmamıştı.