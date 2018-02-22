Peru'da otobüs kazası: 44 ölü

Peru'da çift katlı bir otobüs uçuruma yuvarlandı. Kazada en az 44 kişi hayatını kaybetti.

Güney Amerika ülkesi Peru'nun güneyindeki Panamerikan otoyolunda çift katlı otobüs kaza yaptı.



Otobüs geceyarısında virajı alamayarak 200 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazanın nedeni henüz belli değil.



Peru'da her yıl sürücü hatası nedeniyle dağ yollarındaki kazalarda onlarca kişi hayatını kaybediyor.



Ocak ayında yaşanan bir başka trafik kazasında 52 kişi hayatını kaybetmişti. Olay ülke tarihinde en fazla can kaybının yaşandığı kaza olarak kayıtlara geçmişti.