Peri masalı gibi düğün

İngiliz kraliyet tahtının varisi Prens Harry ile ABD'li oyuncu Meghan Markle, peri masalı gibi bir düğünle evlendi

İngiliz kraliyet tahtının varisi 33 yaşındaki Prens Harry ile ABD'li oyuncu 36 yaşındaki Meghan Markle dün evlendi.

Nikah, St George Şapel'inde kıyıldı.

St George Şapeli'ndeki törende Markle ve Prens Harry karşılıklı olarak evlilik yeminlerini ettiler ve ardından ikisi de "Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" sorusunu "Ediyorum" diyerek yanıtladı. Papaz, kraliyet ailesinin yeni çiftine sevgi ve aile değerleri üzerine nasihat içeren sözler sarf etti.

Markle ve Prens Harry, birbirlerine bağlılık yemini etti. Markle'ın kilise nikahı esnasında heyecanlı olduğu gözlendi.

Prens Harry, eşi Markle'a "Harika görünüyorsun" şeklinde iltifat etti.

Nikahın ardından kilisenin kapısından çıkan Prens Harry ve Markle, birbirlerini öptü. Gelinle damadın halkın önünde gerçekleştirdiği bu geleneksel öpüşme, İngilizler tarafından coşkuyla alkışlandı.

Yeni Sussex Dük ve Düşesi, nikahın ardından halkı selamladı. At arabasına binen çift, kendilerini bekleyen halka el salladı.

Düğünü televizyonları yerine yerinde Windsor kentinde izlemek isteyenler sabah erken saatlerde şehre akın etti.

Çiftin düğününe ise ünlü misafirler şıklıklarıyla damga vurdu. Gün boyunca devam eden düğüne 2 bin 500’den fazla kişi davet edilirken misafirler şıklıklarıyla göz kamaştırdı. Markle, Windsor’daki St George Şapeli’ne, sabahın erken saatlerinde gelip beklemeye başlayan binlerce kişinin çığlıkları arasında giriş yaptı. Öğle saatlerinde başlayan törene Kraliçe 2. Elizabeth eşi Edinburgh Dükü Prens Philip’le giriş yaptı. Markle, Şapelin basamaklarını tek tek çıkarken sade gelinliği ve 4,5 metrelik duvağıyla dikkat çekti.

Meghan'ın annesi Doria Ragland ise tören esnasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Herkesin merakla beklediği düğünde güvenlik önlemleri ise en üst seviyeye çıkarıldı. Görkemli kutlamanın güvenliğini 3 binden fazla polis sağladı.