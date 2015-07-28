Pentagon: Uçuşa yasak bölge planlarda yok

En önemli iki müzakare konusu, ABDnin İncirlik uçuşlarında YPGyle de işbirliği için ısrar etmesi ve Türkiyeye konuşlandırılacak Amerikan güçlerinin korunmaları. Uçuşa yasak bölge ise planlarda...

En önemli iki müzakare konusu, ABDnin İncirlik uçuşlarında YPGyle de işbirliği için ısrar etmesi ve Türkiyeye konuşlandırılacak Amerikan güçlerinin korunmaları. Uçuşa yasak bölge ise planlarda yok.



Washington Yönetimi, Amerikan basınında çıkan, IŞİDe karşı savaşta Türkiye ile varılan İncirlik mutabakatı sonrası Kuzey Suriyedeki Azez-Cerablus arasında bir tür güvenli bölge oluşturulacağı haberlerinin doğru olmadığını açıklarken, Türkiye ile müzakerelerin devam ettiğini, eğer İncirlik kullanılacaksa bunun günler değil haftalar içinde olacağını açıkladı. En önemli iki müzakare konusunun ise ABDnin İncirlikten yapacağı uçuşlarda IŞİDe karşı mücadelede Kobani, Telabyad ve Hasekede ilerleme sağlayan PKK uzantısı YPGyle de işbirliği için ısrar etmesi ve Türkiyeye konuşlandırılacak Amerikan güçlerinin korunmaları meseleleri olduğu öğrenildi.



KARARI BAKAN VERECEK



Pentagon Sözcüsü Jeff Davis, güvenli bölge tartışmalarıyla ilgili şunları söyledi: IŞİDden arındırılmış bölgeden bahsederken, biz tüm dünyanın IŞİDden arındırılmasını istiyoruz. Uçuşa yasak bölge uygulanmasına dair haberler dolaştığını biliyoruz. Böyle planlarımız yok.



Davis, İncirlik gibi Türk üslerinin nasıl kullanılabileceği konusunda Türkiye ile bugün (Pazartesi) bile görüşmelerin devam ettiğini söylerken, Nihai detaylarını çalışıyoruz. Türkiyeden herhangi bir operasyon yapıp yapmayacağımız konusunda Bakan Carter (ABD Savunma Bakanı Ash Carter) nihahi belirlemede bulunacak. Eğer olacaksa bunun günler içinde değil haftalar içinde olmasını bekliyoruz dedi.





SPESİFİK BİR BÖLGE YOK



Pentagon Sözcüsü, Türkiyeyle işbirliğinin, gazete haberlerinde iddia edildiği gibi Cerablus-Azez arasındaki bölgede mi olacağına ilişkin ise Aslında bizim (işbirliği) taahüdümüz spesifik bir bölge için değil diye konuştu. Hürriyete bilgi veren kaynaklar, Türkiyenin belirlediği şartlar uyarınca ABD uçaklarının IŞİDe yönelik saldırılarını İncirlik ve Diyarbakır üslerinden organize edeceğini, Batman ve Malatya üslerinin ise acil durumlar için kullanılacağını belirtirken, Davis, saldırıların yerde hangi gruplarla koordine edileceği sorusuna ise IŞİDe karşı savaşan birçok oluşumla koordine edeceğiz diye cevap verdi.



YPGYE YARDIM ANA MESELE



Dışişleri Sözcüsü John Kirby de günlük basın toplantısında Şimdi YPGye daha zamanında ve etkin hava desteğine izin verecek Türkiyedeki üslere erişimimiz var diyerek Türkiyenin terör örgütü saydığı YPG konusunun müzakerelerin ana unsuru olduğunun işaretini verdi. Nitekim Davis de Bizim niyetimiz IŞİDle nerede savaşabiliyorsak savaşmak ve Türkiye dahil her koalisyon ortağımızla işbirliği yapabilmek diyerek, Washingtonın Türkiyedeki üslerin sadece Cerablus-Azez arasındaki bölge için değil, Suriyedeki diğer IŞİD hedeflerine yönelik de kullanılabilmesi konusundaki isteğini açıkça ifade etti.



PKK VE YPG AYRI



Davis, Washington Yönetiminin Suriyedeki YPG ve PKKyı ayrı gördüğünü de bir kez daha yineledi. Aynı şekilde Kirby de, günlük basın toplantısında Türkiyenin Kuzey Iraktaki PKK unsurlarına yönelik hava haraktını nasıl değerlendirdiği sorulduğunda, PKKya karşı saldırılar, Türklerin maruz kaldıkları saldırılara bir missillemeydi dedi ve Bazı durumlarda PKKnın IŞİDe karşı savaştığını kabul ediyorum ama onlar yabancı bir terörist örgüt diye konuştu. Kirby, IŞİDe karşı savaşımız, PKKyla işbirliği içinde ya da eşgüdümlü ya da iletişim halinde değil diye ekledi.



YENİ ORTAK LEVANT CEPHESİ



Ancak Hürriyete bilgi veren üst düzey bir Pentagon yetkilisi, Türkiyenin YPG konusunda sınırlamalar getirse de ABDnin koalisyon ortaklarından hangi boyutta destek alabiliyorsa almaya çalışacağını söyleyip İncirlikin her halükarda operasyonel hale gelmesini istediklerini belirtti.



Hürriyete konuşan Özgür Suriye Ordusu kaynakları ise İncirlik merkezli IŞİD saldırılarında şu aşamada işbirliğine en yakın örgütün Halep çevresindek Levant Cephesi olduğunu kaydetti. Pentagon Sözcüsü Davis, sahadaki ortakların kimler olacağının belirlenmediğini söylemekle yetindi.



ESADI DEVİRME POLİTİKAMIZ YOK



Davis, Ankarayla halen devam eden ve sonuçlanmayan müzakereler ışığında, ABDnin İncirliki kullanmak istemekten vazgeçmesi mümkün mü sorusuna Ne yapacağına ve ABD güçlerini nasıl konuşlandıracağına karar vermek elbette Bakanın uhdesinde diye cevap verdi.



Pentagon Sözcüsü, Esadın gitmesi müzakerelerin bir parçası mı sorusuna, Bu bizim izlediğimiz bir politika değil. Biz sadece IŞİDle mücadeleye odaklanıyoruz derken, belirli bölgelerde Esad Rejimi güçlerinin IŞİDe saldırması halinde ABDnin tepkisinin ne olacağı konusunda ise IŞİDin geriletilmesi çabalarını destekliyoruz. Esad Rejimi bunu yaparsa ne işbirliği yaparız ne de karşısında bir eyleme girişiriz diye konuştu.



Ankarayla derinleştirilmesi istenen işbirliğinin halen süren hava operasyonları olduğunu özellikle vurgulayan Davis, Başkan Obama ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında 22 Temmuzda yapılan telefon konuşmasında Obamanın Suriyedeki ihtilafa siyasi çözüm bulunması konusundaki isteğini tekrarladığını belirtti.