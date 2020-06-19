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Pekin'de acil durum seviyesi yükseltildi

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Pekin'de acil durum seviyesi yükseltildi

Çin'in başkenti Pekin'de acil durum seviyesi yükseltildi. Pekin'de tespit edilen yeni koronavirüs vakalarının sayısı beş gün içinde 183'e yükseldi. Kente giriş çıkışlar kısıtlanırken yüksek riskli semtlerden çıkışlar yasaklandı. Bu semtlerde yaşayanlar test sonuçlarına göre semt dışına çıkabiliyor.

Ayrıca tren istasyonları ile otobüs terminallerinde de riskli bölgelerden gelenlere test yapılıyor.

Çin'de ortaya çıkan yeni vakaların, Pekin'in en büyük toptan satış pazarı Şinfadi ile bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Çin medyası, virüsün pazarda ithal somonların kesildiği tahtalarda tespit edildiğini bildirdi. Pekin'de büyük süpermarketler başta somon olmak üzere balık satışlarını durdurdu.

Pazarın genel müdürü, Komünist Parti yerel yöneticisi ile yardımcısı görevden alındı.

Son koronavirüs salgının başladığı ülke olan Çin'de son beş gün içerisindeki yeni vakalar ortaya çıkana kadar 56 gün boyunca hiç yeni vaka görülmemişti.

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