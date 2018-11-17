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Patron çalışanlarına silah hediye etti

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Üst üste silahlı saldırıların yaşandığı ABD'de, bir işyeri sahibi 16 çalışanına silah hediye edince gündeme oturdu.

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Patron çalışanlarına silah hediye etti
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ABD'de sıcak tartışma konularından biri de bireysel silahsızlanma.

Ülke genelinde üst üste yaşanan silahlı saldırılar konunun hassasiyetini gösterirken, Wisconsin eyaletinde ilginç bir olay yaşandı.

Şirket çalışanları silahlarıyla poz verdi

Şirket çalışanları silahlarıyla poz verdi

Eyaletteki bir işveren, Noel hediyesi olarak 16 çalışanına silah hediye etti. Her çalışan hediye silahını kendisi seçerken, Ben Wolfgram isimli patron, "Çalışanlarımın güvende ve mutlu olduklarından emin olmak istedim. Silah mükemmel bir hediye" açıklaması yaptı. 

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