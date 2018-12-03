Paris sokakları savaş alanı

Fransa'da iki haftadır akaryakıt zamlarını protesto eden eylemciler dün yine sokakları savaş alanına çevirdi. Polis, eylemcilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti. Olaylarda 133 kişi yaralandı. 400'ü aşkın gösterici gözaltına alındı

Fransa'da, akaryakıt zamları ülke genelinde protesto edilirken, başkent Paris'teki Champs-Elysees Caddesi çevresinde toplanan ve şiddet olayları başlatan "sarı yeleklilere" polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

İki haftadır hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto eden ve sarı yelekliler adı altında örgütlenen eylemciler, dün başta başkent Paris'te olmak üzere birçok kentte gösteri düzenledi.

Eylemciler, sabahın erken saatlerinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Paris'in ünlü Champs-Elysees Caddesi çevresinde toplandı. Polis, Champs-Elysees Caddesi'ne girmelerine izin vermediği eylemcilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanarak müdahale etti.

Eylemciler, Paris'in caddelerinde çok sayıda araç ve çöp bidonlarını ateşe verirken, polislere taş ve şişe fırlattı. Paris sokaklarında ayrıca sık aralıklarla ses bombaları patladı.

Polis ile eylemciler arasında Champs-Elysees Caddesi'nin çevresinde gerginlik tırmanırken, zaman zaman çatışma çıktı. Fransa Başbakanı Edouard Philippe, yaptığı açıklamada, Paris'teki gösteriye yaklaşık 5 bin 500 eylemcinin katıldığını belirterek, polislerin şiddete maruz kaldığını savundu. Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris'teki gösterilerde 400'ü aşkın kişi gözaltına alındı, 133 kişi yaralandı. Champs-Elysees Caddesi'nin çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza kepenk indirirken, protesto nedeniyle çevredeki çok sayıda cadde trafiğe kapatıldı ve metro seferleri durduruldu. Paris'teki gösterilerde güvenliği sağlamak için yaklaşık 5 bin polis görev yapıyor. Diğer yandan Fransa'nın birçok kentinde gerçekleştirilen gösterilerde cadde ve yollarda blokaj eylemi düzenlendi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir süredir, göreve geldiği günden bu yana yürüttüğü reformların ülkedeki zenginleri daha da zengin ettiği, orta ve alt gelirli insanların ise yaşamlarını zorlaştırdığı yönünde eleştiriliyor.

Fransa'da yapılan ankete göre, Fransızların yüzde 84'ü "sarı yeleklileri" destekliyor.

Protestocuların çoğu orta gelir grubundaki kişilerden oluşuyor.

Bir süre daha devam etmesi beklenen gösterilerde, şu ana kadar Paris'in ünlü caddelerindeki birçok iş yeri hasar gördü, ülke genelinde çok sayıda akaryakıt deposunun giriş ve çıkışları tutuldu, cadde ve yollarda blokaj eylemi düzenlendi.

Ülke genelinde yüz binlerce kişinin katıldığı protestolarda çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti, 141'i güvenlik görevlisi 780 kişi yaralandı, 794 kişi gözaltına alındı ve 9 kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Fransa'da son bir yılda motorin fiyatları yüzde 20'den fazla artış gösterdi.