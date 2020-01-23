Panik büyüyor,

Bütün dünyayı korkutan corona virüsü ile ilgili panik yaratan bir açıklama geldi. Singapur, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüsle ilgili ilk vakanın kendi topraklarında görüldüğünü duyurdu.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, Çin'de bulunan Türk vatandaşlarının bazı önlemler alması konusunda uyarısında bulunuldu.

Dünyada corona paniği devam ediyor… İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde görülen ve hızla yayılan corona virüsü ile ilgili bugün peş peşe açıklamalar yapıldı. Bunlar arasında en korkutucu olanı ise hiç kuşkusuz Singapur’dan geldi… Çin yönetimi Wuhan yakınlarındaki 4 kenti karantinaya alırken, Singapur yönetimi corona virüsüne dair ilk vakanın görüldüğünü açıkladı.

Reuters haber ajansının son dakika gelişmesi şeklinde duyurduğu haber, Singapur Sağlık Bakanlığı’na dayandırıldı. Yerel basında da yer alan haberde Singapur’da ilk vakanın görüldüğü vurgulandı.

Bu açıklamadan çok kısa bir süre sonra Suudi Arabistan’da da corona virüsü taşıyan bir hastanın tespit edildiği ifade edildi. Reuters haber ajansının son dakika gelişmesi şeklinde servis ettiği haber Hindistan üzerinden geldi. Hindistan Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan’daki bir hastanede çalışan bir Hint hemşirede corona virüsü bulunduğunu açıkladı.

Vietnam Sağlık Bakanlığı da hastalık belirtisi gösteren iki Çinlinin tespit edildiğini açıkladı. Yapılan resmi açıklamada bu kişilerde corona virüsünün tespit edildiği doğrulandı.

POLİSLER ÇIKIŞ YAPANLARI ENGELLEDİ

Corona virüsünün ilk ortaya çıktığı Wuhan kentine giriş çıkışlar kapatılarak şehir karantina altına alındı. Şehirden çıkmak isteyenlere polis izin vermedi. Çin'de Corona virüsünün ilk ortaya çıktığı Wuhan kentine giriş çıkışlar kapatılarak şehir karantina altına alındı. Kentinin dışına yapılacak uçuşlar ve tren seferleri durduruldu. Şehirden çıkmaya çalışan vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluştururken polisler çıkış yapmaya çalışanlara izin vermedi.

Bugün yayınlanan bildiride otobüsler, metrolar, trenler dahil tüm toplu ulaşımın ve uçuşların askıya alındığı açıklandı. Bildiride virüsün yayılmasını engellemek, halkın güvenliğini ve sağlığını garanti altına almak için önlemlerin alındığı aktarıldı.

PEKİN BÜYÜKELÇİLİĞİ’NDEN UYARI

Yaşananların ardından Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliği de sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Twitter üzerinden yazılı olarak hazırlanan metinde “2019-nCoV” isimli coronavirüs türü hakkında bilgi verildi. Yazılı açıklamada, Çin’de ikamet eden ve Çin’e seyahat edecek Türk vatandaşlarının bazı sağlık tedbirlerini almaları tavsiyesinde bulunuldu.

Uyarı metninde, Türk vatandaşlarının kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmaları, açık havada koruyucu maske takmaları, ateş, öksürük ve nefes darlığı belirtileri gösteren hastalarla temastan kaçınmaları ve canlı hayvanların bulunduğu çiftlik, pazar yeri ve kesimhanelere gidilmemesi gibi öneriler yer aldı.

Sosyal medyada yayınlanan uyarı metninde, ellerin sık sık yıkanması gerektiği de vurgulandı.

Pekin Büyükelçiliği, yaşanan virüs salgını ile ilgili yazılı bir açıklama yayınladı.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Çin’de ortaya çıkan corona virüsü salgınında ölenlerin sayısı 17’ye, toplam vaka sayısı da 571’e çıktı. İlk olarak ülkenin Wuhan kentinde görülen virüs nedeniyle kentin karantina altına alındığı açıklandı.

Öte yandan Wuhan'da yaşayanlar marketlere akın etti, marketlerde izdiham oluştu. Reuters haber ajansının servis ettiği haberde, kullan-at maske ve ağızlık üreten fabrikalarda tatil ve izinlerin kaldırıldığı açıklandı.

Yaşananların ardından Çin'de flaş bir gelişme yaşandı… Bu ayın sonunda kutlanması planlanan Çin yeni yılının başkent Pekin'deki dev kutlama törenleri iptal edildi. Devlet medya kuruluşu Beijing News'ün aktardığı haberde büyük etkinliklerin salgının yayılmasını engellemek adına iptal edildiği belirtildi.

4 KENT DAHA KARANTİNADA

Çin'in resmi demiryolu şirketi China State Railway Group, Cuma gününden itibaren biletleri iptal olan yolcuların para iadesinin ödenmeye başlayacağını açıkladı.

Uluslararası ajansların ve medya kuruluşlarının aktardığı haberde 4 kentin daha karantinaya alınacağı açıklandı. Karantinaya alınacak kentler arasında 7 milyon nüfusa sahip olan ve Wuhan'ın doğusunda bulunan Huanggang, Ezhou ve Chibi ile Zhijiang'ın olduğu belirtildi.