Pakistan iki Hint savaş uçağını düşürdü: 2'si pilot 3 ölü

Pakistan ordusu, hava sahalarına giren iki Hint savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı. Olayda iki pilotla bir sivil hayatını kaybetti. İki Hint pilot da esir alındı. Hindistan ise, hava sahasına giren 3 Pakistan savaş uçağına önleme yaptığını duyurdu. Pakistan, Hindistan'la yaşanan çatışmaların ardından tüm hava sahasını kapattı.

Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağı, Cammu Keşmir bölgesinde düştü. Pakistan tarafından vurulan diğer Hint uçağı ise, Hindistan topraklarına düştü.

Pakistan ordusu, hava sahalarına giren iki Hint savaş uçağının vurulduğunu, birinin Pakistan topraklarına düştüğünü açıkladı. Olayda iki pilotla bir sivil hayatını kaybetti.

Pakistan ordusu, Hindistan'a ait diğer uçağın da Hint topraklarına düştüğünü ileri sürdü. Pakistan, Hint pilotlardan ikisini de esir aldığını duyurdu.

"PAKİSTAN UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ" İDDİASI



Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Hindistan hava sahasını ihlal eden Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı, Cammu Keşmir'in Novşera bölgesinde, Hindistan'ın açtığı misilleme ateşinde düşürüldü.

Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait üç savaş uçağının da, Hindistan hava sahasına girdiği ve Hint uçaklarının önleme yaptığı belirtildi.

PAKİSTAN TÜM HAVA SAHASINI KAPATTI

Pakistan, Hindistan'la yaşanan çatışmaların ardından tüm hava sahasını kapattı. İki ülke arasındaki askeri çatışma sonrası Pakistan ve Hindistan çok sayıda kentte havaalanlarını kapatarak sivil uçuşları durdurmuştu.

GERİLİM TIRMANIYOR

Hindistan ve Pakistan arasında tansiyon şubat ayında yükseldi. Hindistan'ın kontrolündeki Cammu Keşmir'de düzenlenen saldırıda 40'tan fazla Hint askeri hayatını kaybetmişti.

Hindistan saldırganların Pakistan tarafından geldiğini belirtip saldırıdan İslamabad'ı sorumlu tuttu. Pakistanlı yetkililer saldırıyı kınayıp ortak araştırma çağrısında bulunsa da bu talep Yeni Delhi'de karşılık bulmadı.

Son olarak dün Hindistan'a ait üç savaş uçağının Pakistan hava sahasına girdiği duyurulmuştu. Pakistan'dan yapılan açıklamaya göre Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları önleme kalkışı yaptı.

Hindistan ise yaptığı açıklamada Ceyş-i Muhammed örgütüne ait eğitim kampının hedef alındığını ve 200'den fazla militanın öldürüldüğünü ifade etmişti.

PAKİSTAN VE HİNDİSTAN KEŞMİR'İ PAYLAŞAMIYOR



Pakistan ile Hindistan arasındaki çatışma Keşmir'den kaynaklanıyor. Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Keşmir'in bir bölümü Pakistan, diğer bölümü ise Hindistan kontrolünde bulunuyor. İki ülke 1947'deki bağımsızlıktan bu yana üç defa savaştı. Söz konusu savaşlardan biri Keşmir nedeniyle yapıldı.