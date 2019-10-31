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Pakistan'da trende yangın: 65 ölü

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Pakistan'ın Liyakatpur kenti yakınlarında patlamanın ardından üç vagonu alev alan trende ilk belirlemelere göre 65 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi yaralandı. Yangına yolcuların yanlarında taşıdıkları "kamp ocağı"nın neden olduğu belirtiliyor.

Pakistan'da trende yangın: 65 ölü
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Pakistan Demiryolları Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Karaçi'den kuzeyindeki Ravalpindi'ye giden Tezgram ekspresinde, Rahim Yar Han kentinin Liyakatpur ilçesi yakınlarında bir patlamanın ardından yangın çıktığını bildirdi.

Ahmed, patlamaya yolcuların yanlarında taşıdıkları, kahvaltı hazırlamak için kullandıkları, "kamp ocağı" olarak bilinen iki küçük tüpün neden olduğunu belirterek, trendeki yolculardan bazılarının patlama sonrasında ve yangın sırasında panikle trenden atladıkları için hayatını kaybettiğini belirtti.

Kazanın ardından ölü ve yaralılara ilişkin açıklama yapan Pencap Eyaleti Sağlık Bakanı Yasmin Raşid, ölü sayısının 65'e ulaştığını, yaralıların ise 40'ın üzerinde olduğunu söyledi.

Rahim Yar Han Arama Kurtarma Birimi Başkanı Bakir Hüseyin ise ölü ve yaralılar arasında kısmen ve tamamen yananların bulunduğunu, ölenlerin bir kısmının tanınamaz hale geldiği için kimliklerinin DNA analiziyle belirleneceğini ifade etti.

Demiryolları Bakanlığı yetkilileri de yerel medyaya yaptığı açıklamada, yasak olan kamp ocağının gizli şekilde trene sokulduğunu vurguladı.

Öte yandan, Pakistan ordusu da kurtarma ve tedavi çalışmalarına destek için doktorlarını bölgedeki hastanelere ve kaza yerine yolladı. Ordu, durumu kritik olan yolcuları, başka hastanelere transfer için helikopter ambulans gönderileceğini de açıkladı.

BAŞBAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kazanın ardından Pakistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanından açıklamalar geldi.

Cumhurbaşkanı Arif Alvi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, duyduğu üzüntü ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini dile getirdi.

Başbakan İmran Han da benzeri açıklamalar yaparak, hızlı bir soruşturma yapılması için emir verdiğini kaydetti.

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