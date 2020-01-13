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Pakistan'da rekor kar yağışı 14 can aldı

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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde son 20 yılın en yoğun kar yağışı nedeniyle 14 kişi yaşamını yitirdi.

Pakistan'da rekor kar yağışı 14 can aldı

Ulusal medyada çıkan haberlere göre, son 20 yılın en yoğun kar yağışına sahne olan eyalette kar kalınlığı ortalamanın çok üzerine çıktı.

Pakistan Meteoroloji Ofisi, eyalette bu dönemde ortalama 50 santimetre olan kar kalınlığının son günlerdeki yağışla 1,4 metre olarak ölçüldüğünü belirtti.

Eyaletin başkenti Kuetta havaalanındaki birçok uçuş iptal edildi ya da başka havaalanlarına yönlendirildi.

Birçok yolun kapandığı yerleşim yerlerinde mahsur kalan vatandaşlar ise askeri araç ve helikopterler yardımıyla kurtarıldı.



KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ÇATILAR ÇÖKTÜ

Yoğun kar yağışı sebebiyle eyaletteki birçok binada da çökme meydana geldi. Eyaletin Şahabzay bölgesinde üzerinde kar biriken bir kerpiç evin çatısının çökmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan sınırındaki Kili Lokman'da da nişan merasimi düzenlenen bir evin çatısının çökmesiyle 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Biriken karlar nedeniyle çöken çatılar Kili Çukal'da da bir can aldı.



AŞIRI YAĞIŞLAR KÜRESEL ISINMANIN SONUCU

Meteoroloji Ofisi yetkilisi Azmat Hayat Han, nisan ayına kadar kar yağışının devam edeceğini belirterek yağmurların da artacağı uyarısında bulundu.

Dolan barajların, setlerde çatlamalara ve sellere sebep olabileceğine dikkati çeken Han, olağan dışı seviyede yağan kar ve yağmurun küresel ısınmanın sonuçlarından olduğunu söyledi.

Orta Doğu'da da aşırı yağışların görüldüğünü hatırlatan Han, Belucistan'da yoğun kar yağışının süreceğini ifade etti.

Han, çığ ve toprak kayması riskine karşı da tedbirli olunmasını istedi.

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