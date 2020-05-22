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Pakistan'da facia

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Pakistan’da Uçak Kazası: 107 Yolcuyu Taşıyan Uçak Yerleşim Alanına Düştü

Pakistan'da facia

 

Havayolu en güvenli ulaşım yollarından biri olarak görülüyor. Ancak ne yazık ki zaman zaman uçak kazaları yaşanabiliyor. 2019 yılının aralık ayında Kazakistan’da uçak kazası olmuş, içerisinde 93 yolcu ve 5 mürettabatın olduğu yolcu uçağı düşmüştü. Bu kez ise Pakistan’da bir yolcu uçağının düştüğü öğrenildi. Detaylara birlikte bakalım.

Pakistan’da 107 yolcu taşıyan bir uçağın düştüğü belirtildi. Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA)’ya ait uçak Lahor-Karaçi seferini yapıyordu

pakistan uçak

 

Airbus A320 tipi uçağın içerisinde 107 yolcu olduğu Pakistan Uluslararası Havayolları tarafından doğrulandı

Yolcu uçağının Karaçi Havalimanı yakınlarındaki Model Colony isimli bir yerleşim alanına düştüğü bildirildi. Olayla ilgili detaylar ise henüz netleşmedi

Model Colony Karaçi’de Jinnah Uluslararası Havalimanı’nın iki mil kuzey doğusunda yer alıyor.

Kaza yerine ait görüntüler ise sosyal medyada paylaşıldı. Sağlık ve itfaiye ekiplerinin olay yerine gittiği belirtiliyor

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